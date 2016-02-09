Москва, 9 февраля, 2016, 03:41 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что он руководил операцией по эвакуации с Украины экс-президента страны Виктора Януковича.

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«Я вообще не понимаю, откуда это все берется. Откуда такие легенды? Кто эти мифы создает? Этого господина после начала известных событий на Украине я вообще ни разу не видел», — заявил Дюмин в интервью газете «Коммерсантъ».

Ранее, напомним, российские СМИ сообщили, что замглавы Минобороны России, генерал-лейтенант Алексей Дюмин, назначенный 2 февраля и.о. губернатора Тульской области, в феврале 2014 года руководил операцией по эвакуации с Украины Виктора Януковича.

По данным журналистов, операцию по эвакуации президента Украины разработал и провел Дюмин. Задачу спецслужбам вывести Януковича в Россию президент РФ Владимир Путин поставил лично, о чём он рассказал в фильме «Крым. Путь на Родину».

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