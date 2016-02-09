Анкара, 9 февраля, 2016, 03:39 — ИА Регнум. Немецкие СМИ возмущены тем, что во время разговора с турецким президентом канцлер Ангела Меркель не подняла тему прав человека. «Содержательность беседе добавила не канцлер, а упрек немецкого журналиста на пресс-конференции», — пишет Die Zeit.

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То, что Меркель продолжает поддерживать турецкий режим, наталкивается на критику в самой Турции. Местная газета Cumhuriyet пишет: «Журналисты сидят в тюрьме. Знаете ли Вы это?» Шеф-редактор Cumhuriyet с ноября заключен под стражу. «Это подчеркивает, насколько различны приоритеты в турецкой и немецкой общественности», — пишет Die Zeit.

Немецкое издание недовольно тем, что миграционный кризис в ЕС, решение которого зависит от Анкары, затуманивает другие важные проблемы в самой Турции.

«Так как обостряется конфликт на курдском юго-востоке страны, кризис беженцев получает все меньше внимания турецкого правительства. Большая часть Европы воспринимает беженцев как угрозу, но для Анкары самая большая опасность находится не вовне, а внутри Турции», — поясняет агентство.