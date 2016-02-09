Афины , 9 февраля, 2016, 03:10 — ИА Регнум. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган угрожал в ноябре наводнить Европу мигрантами, требуя от ЕС 30 млрд евро на решение проблемы беженцев. Reuters передает информацию, опубликованную на греческом сайте финансовых новостей — Euro2day.gr.

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«Мы можем открыть двери Греции и Болгарии в любое время, и мы можем посадить беженцев на автобусы … Как вы хотите заниматься беженцами, если вы не достигнете соглашения? Убьете беженцев?» — цитируется разговор Эрдогана с представителями ЕС.

Опубликованный материал демонстрирует минуты напряженной встречи в ноябре 2015 года между Эрдоганом и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и главой Европейского Совета Дональдом Туском. Последние пытались заручиться помощью Анкары в сдерживании миграции.

Европейский Совет и Еврокомиссия отказались подтвердить или опровергнуть аутентичность документа. От комментариев воздерживается и кабинет турецкого президента.

Следует отметить, что подобной трактовки событий придерживаются и некоторые отечественные специалисты. В одном из своих интервью президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский сказал: «Проблема беженцев в Европе никак не связана с активизацией боевых действий. Просто президент Турции Эрдоган решил перед парламентскими выборами очистить страну от сирийских беженцев. … Туркам очень не нравится ухудшение криминальной обстановки, ущерб сельскому хозяйству из-за беженцев и так далее. Вот поэтому их и стали выдавливать на греческие острова, откуда они уже самостоятельно перебираются в Европу».