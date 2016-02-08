Москва, 9 февраля, 2016, 02:58 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) занизил потери украинского военно-промышленного комплекса из-за отказа сотрудничать с Россией, считает вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Цитата из к/ф «Тёмный рыцарь». реж Кристофер Нолан. 2008. США, Великобритания Сцена сжигания денег.

«Трусливо заниженные цифры потерь. На самом деле, примерно в 12 раз больше. Один только николаевский судостроительный завод «Заря-Машпроект», сорвав контракт и не вернув аванс, потерял заказ на 750 млн долларов США», — написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Ранее МВФ оценил данные потери в 180 млн долларов или 80% всех потенциальных доходов предприятий. Таким образом, согласно оценкам Рогозина, потери украинского ВПК от расторжения контрактов с российскими заказчиками могут составлять около 2,2 млрд долларов.

Напомним, Украина в конце лета минувшего года денонсировала соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Россией. Согласно указу президента Украины Петра Порошенко, Киев намерен сотрудничать с другими странами, список которых не раскрывается.