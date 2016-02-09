Хабаровск, 9 февраля, 2016, 04:18 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке лишь четыре региона смогли показать эффективную инвестиционную политику в 2015 году. Амурская и Магаданская области, Еврейская автономия и Сахалин — эти субъекты удержали приток инвестиций в основной капитал, в то время как на других территориях наблюдается отрицательная динамика этого показателя. Наиболее сложная ситуация отмечена в Хабаровском крае, где отток инвестиций по сравнению с 2014 годом самый обширный — 27,5%, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

mtdata.ru Инвестиции

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Согласно статистическим данным экспертов проекта «Дальневосточные рейтинги», основанным на информации Росстата, благоприятная картина эффективной инвестиционной политики наблюдается в Амурской области и на Колыме. В этих регионах приток инвестиций в основной капитал составил 59,6% и 59,3% соответственно. В денежном эквиваленте Приамурье достигло показателя в 66 211,8 миллионов рублей, а Магаданская область — 44 696,5 миллиона рублей инвестиций в 2015 году.

Еврейская автономия в списке находится на третьей позиции с притоком капиталовложений в 14,3% или 8 014,4 миллионов рублей. Сахалинская область — 14%, однако если смотреть на количество денежных средств, полученных в минувшем году, этот дальневосточный регион был бы на первой строчке с 166 100,2 миллионов рублей.

Наиболее неприметный отток инвестиций наблюдается на Камчатке и в Якутии: 2,7% и 3,7%. За 2015 год в дальневосточный полуостров было вложено 15 124 миллионов рублей. Якутия по этому показателю следует сразу за Сахалином, в основной капитал республики инвестировали 133 859,5 миллиона рублей.

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В схожем положении числятся еще два региона ДФО. Отток инвестиций в Приморье составил 7,1%. Субъект получил 74 087,6 миллиона инвестиций. Чукотка — 8,5% или 4 195,7 миллиона рублей.

Как было отмечено ранее, позиция Хабаровского края на фоне других территорий выглядит наиболее проблематичной. В 2015 году регион потерял 27,5% инвестиций, получив при этом 66 626,5 миллионов рублей в основной капитал.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2015 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О Свободном порте Владивосток». Предполагается, что в течение 70 лет на 15 территориях региона будет действовать особый правовой режим для инвестиционной и предпринимательской деятельности. Тем не менее, до сих пор система не заработала в полную силу: не работает одна из ключевых преференций — упрощенный визовый режим не запущен, сроки откладываются до 1 июля 2016 года.

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Кроме того, на Дальнем Востоке создано 12 территорий опережающего развития: три в Приморском крае, по две в Амурской области, Хабаровском крае и на Сахалине, по одной — на Камчатке, Чукотке и в Якутии. По данным Минвостокразвития, сейчас прорабатываются еще четыре ТОРа — «Свободненская» в Амурской области, «Курилы» на Сахалине, «Остров Русский» и «Амуро-Хинганская» в Приморском крае. Заявка о присвоении приморскому моногороду Дальнегорску статуса территории опережающего развития направлена в правительство.