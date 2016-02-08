Ватикан, 9 февраля, 2016, 02:46 — ИА Регнум. Во время интервью итальянской Corriere della Sera папа Франциск рассказал, что получил «злобный телефонный звонок» от канцлера ФРГ Ангелы Меркель после того, как он сравнил Европу с «бесплодной женщиной», передает Agence France-Presse (AFP).

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«Она была немножко разозлена, потому что я сравнил Европу с бесплодной женщиной, неспособной производить на свет детей», — сказал понтифик. «Она спросила меня, действительно ли я думаю, что Европа больше не может иметь детей. … Я сказал ей «да», она может и много, потому что у Европы сильные и глубокие корни», — пояснил он.

12 февраля папа римский проведет встречу с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом на Кубе. Папа Франциск верит в то, что Россия может внести серьезный вклад в мир во всем мире.