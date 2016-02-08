Москва, 9 февраля, 2016, 02:37 — ИА Регнум. Группа российских специалистов проведёт инспекцию района на территории Швеции в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом 9 февраля сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны России.

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«Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности, или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению», — проинформировали в ведомства.

Инспекция будет проведена в период с 9 по 12 февраля. Общая площадь инспектируемого района будет охватывать около 15 тысяч квадратных километров.

Как ожидается, российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о военной деятельности, проводимой в указанном районе, информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях швейцарских вооруженных сил, а также о запланированных Швецией в период с 5 по 11 февраля войсковых учениях «Винтерсол 2016».