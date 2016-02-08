Могадишо, 9 февраля, 2016, 02:27 — ИА Регнум. Расследование взрыва на борту лайнера в Сомали на прошлой неделе показало, что урон был причинен заложенной в ноутбук бомбой, пишет Reuters со ссылкой на официальных представителей США.

Ноутбук

Следователи полагают, что организатор взрыва связан с авиакомпанией Daallo Airlines или персоналом аэропорта.

Напомним, 2 февраля в столице Сомали — Могадишо экстренно сел пассажирский самолет авиакомпании Daallo Airlines после того, как на борту воздушного судна прогремел взрыв. От взрыва в обшивке самолета образовалась большая пробоина. Есть слухи, что за терактом стоят боевики террористической организации «Аль-Шабаб».