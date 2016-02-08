Анкара, 9 февраля, 2016, 02:11 — ИА Регнум. Турция и Германия попросят помощь у стран НАТО в наблюдении за потоками беженцев из Сирии, пытающихся достичь Европы через Эгейское море. Об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, передает Reuters.

bundeskanzlerin.de Ангела Меркель и Ахмет Давутоглу

Выступая на пресс-конференции вместе с канцлером Ангелой Меркель, премьер отметил, что этот вопрос мог бы быть совместно предложен на заседании министров обороны НАТО в четверг.

«Турция и Германия будут вместе рекомендовать НАТО … НАТО оказывается вовлеченным в последствия, связанные с притоком беженцев из Сирии», — сказал Давутоглу.

«В частности, мы сделаем совместную попытку эффективного использования механизмов наблюдения и мониторинга НАТО на границе и в Эгейском море», — заявил он без дальнейших подробностей.