США и Израиль не могут договориться о военной помощи
Тель-Авив, Израиль, 9 февраля, 2016, 01:56 — ИА Регнум. Израиль может не достичь нового соглашения о предоставлении военной помощи с администрацией Барака Обамы. Reuters передает позицию высокопоставленного должностного лица Израиля. По его словам, Тель-Авиву придется ждать нового президента США, чтобы добиться для себя лучших условий.
Высокопоставленный чиновник США настаивает на том, чтобы Израиль принял многомиллиардный пакет на 10 лет, предложенный Обамой. Он считает, что новый глава Белого дома будет менее щедрым в отношении израильской безопасности.
Различия между двумя сторонами, выявившиеся после раунда переговоров о новом меморандуме о взаимопонимании в сфере обороны, нагнетают напряженность между США и Израилем из-за иранской ядерной сделки.
Нынешние расходы Вашингтона на израильскую оборону составляют $3 млрд. Сроки действующего соглашения истекают в 2018 году. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху требует увеличить выплаты до $5 млрд.
Нетаньяху отметил, что если требования Израиля не будут удовлетворены, то его кабинет не подпишет документ и дождется инаугурации нового президента США.