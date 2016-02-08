Тель-Авив, Израиль, 9 февраля, 2016, 01:56 — ИА Регнум. Израиль может не достичь нового соглашения о предоставлении военной помощи с администрацией Барака Обамы. Reuters передает позицию высокопоставленного должностного лица Израиля. По его словам, Тель-Авиву придется ждать нового президента США, чтобы добиться для себя лучших условий.

U.S. Embassy Tel Aviv Совместные военные учения США и Израиля. Октябрь 2012 года

Высокопоставленный чиновник США настаивает на том, чтобы Израиль принял многомиллиардный пакет на 10 лет, предложенный Обамой. Он считает, что новый глава Белого дома будет менее щедрым в отношении израильской безопасности.

Различия между двумя сторонами, выявившиеся после раунда переговоров о новом меморандуме о взаимопонимании в сфере обороны, нагнетают напряженность между США и Израилем из-за иранской ядерной сделки.

Нынешние расходы Вашингтона на израильскую оборону составляют $3 млрд. Сроки действующего соглашения истекают в 2018 году. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху требует увеличить выплаты до $5 млрд.

Нетаньяху отметил, что если требования Израиля не будут удовлетворены, то его кабинет не подпишет документ и дождется инаугурации нового президента США.