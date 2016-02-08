Ярославль, 9 февраля, 2016, 01:46 — ИА Регнум. Депутат ярославской областной думы Владимир Денисов, подавший накануне документы в Волжскую территориальную избирательную комиссию для регистрации своей кандидатуры от партии «Родина», может лишиться права принять участие в выборах мэра Рыбинска.

«Кошкин дом», фрагмент иллюстрации, Ю.Васнецов, 1947.

Дело в том, что согласно законодательства, Владимир Денисов может быть выдвинут другой партией только в случае прекращения его членства в «Единой России».

Как утверждает сам кандидат, он написал заявление о выходе из «Единой России» после того, как проиграл на предварительном голосовании, по его словам, в результате фальсификаций и подкупа избирателей. В региональном отделении «подхватившей» его партии «Родина» заявляют, что Владимир Денисов предоставил все необходимые документы, подтверждающие прекращение членства в «Единой России». Однако, этот факт пока вызывает сомнения.

Ещё 2 февраля Владимир Денисов сообщил корреспонденту ИА REGNUM о том, что написал заявление о выходе из «партии власти». Согласно пункта 4.3.1. Устава «Единой России», член партии может добровольно выйти из неё, а прекращение членства происходит на основании личного письменного заявления гражданина, принявшего решение о выходе из партии. При этом, «прекращение членства в партии наступает со дня регистрации этого письменного заявления в соответствующем первичном (местном, региональном) отделении».

Но в том же Уставе той же «Единой России» пункт 4.3.7. гласит: «прекращение членства в партии наступает со дня принятия решения об исключении ее члена из партии уполномоченным органом, а в случаях, требующих утверждения данного решения, — со дня его утверждения».

Сторонники депутата-отступника настаивают на том, что все формальности были соблюдены. Представители «Единой России» называют их позицию «потешной». Меж тем, явная правовая коллизия в уставе «Единой России» уже не раз стала причиной судебных разбирательств и отказов в регистрации кандидатов, попытавшихся покинуть партию власти в период выборов.

Фактический политический статус Владимира Денисова на момент выдвижения, скорее всего, будет определять суд. Формальным поводом для этого стало обращение депутата муниципального совета Рыбинска Александра Соколова в территориальную избирательную комиссию, в котором он подвергает сомнению законность действий регионального отделения партии «Родина».