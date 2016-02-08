Эр-Рияд, 9 февраля, 2016, 01:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр не исключает возможность отправки частей специального назначения в Сирию в рамках американской коалиции против ИГИЛ, пишет Reuters.

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«Ведутся дискуссии относительно контингента наземных войск или сил специального назначения», — сказал министр, добавив, что американская коалиция и КСА выразили готовность отправить спецназ против ИГИЛ, если это будет необходимо.

Аль-Джубейр заявил об этом журналистам после встречи с госсекретарем США Джоном Керри, с которым консультируется второй день подряд. Основными темами переговоров министра и госсекретаря стали конфликты в Сирии и Йемене. Аль-Джубейр не уточняет, сколько солдат КСА готово отправить в Сирию.

Джон Керри приветствует предложение КСА «интенсифицировать их [саудовцев] усилия путем введения определенных сухопутных элементов в Сирию».