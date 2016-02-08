Москва, 9 февраля, 2016, 00:09 — ИА Регнум.



Lexus и Porsche — марки автомобилий

Продажи некоторых моделей автомобилей в России заметно выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Так, премиальные бренды Lexus и Porsche показали рост спроса на 57% и 60% соответственно, пишут «Ведомости».

В январе текущего года автомобилей Lexus было продано 1085 единиц, Porsche — 311 единиц. Марку Mercedes выбрали 3205 российских покупателей, рост спроса составил 1%.

Увеличился спрос и на китайские бренды: продажи автомобилей Lifan, Geely, Chery выросли на 63%, 23% и 1% соответственно.

В целом за 2016 год продажи легковых машин в России снизятся примерно на 4,7%, по прогнозам специалистов. Причина тому — рост цен и непрочная позиция рубля. Спрос на новые легковые автомобили за январь в России снизился на 29,1%, общее количество проданных автомашин составило 81 849 единиц.