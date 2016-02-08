Москва, 8 февраля, 2016, 23:49 — ИА Регнум. В столице 8 февраля объявили лауреатов премии «За верность науке», церемония награждения прошла в Московском международном доме музыки, сообщает «Коммерсантъ FM».

truescience.ru Призы-статуэтки премии «За верность науке»

Победители определялись в восьми номинациях. Обладателем специальной премии «За верность науке» стал астрофизик, ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ Сергей Попов. Программа «Вопрос науки» канала «Наука 2.0» была признана лучшей телевизионной научной программой. Издание научных новостей «N+1» получило звание лучшего онлайн-проекта. Звание лучшего периодического журнала о науке получил «Кот Шредингера». Проект «Science Slam Россия», участниками которого являются молодые ученые, признан лучшим научно-популярным проектом года. Лекторий «Ученые детям» из московского «Экспериментариума» получил приз за лучший проект о науке для детей. Призом за лучшую фотоработу отмечен морской биолог Александр Семенов.

Наградой победителям семи номинаций стал приз — статуэтка и денежная премия в 100 тысяч рублей. Была присуждена также антипремия — ее обладателем стала Российская академия психологии. Организация, по мнению жюри, выдающая сертификаты сомнительным целителям и эзотерикам.