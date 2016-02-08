Великий Новгород, 8 февраля, 2016, 23:48 — ИА Регнум. В Новгородской области 60 организаций намерены сократить 1622 работников, режим неполной занятости введён в 25 организациях для 1338 работников. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, об этом 8 февраля на внеочередном заседании правительства заявил руководитель областного департамента труда и социальной защиты населения Николай Ренкас.

news24today.info Безработица

Он отметил, что уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 1,3% к численности экономически активного населения. На учёте в службах занятости состоят 4343 человека, при этом потребность в работниках меньше — 2951 вакансия.

По районам Новгородской области безработица колеблется от 0,3% в Боровичском до 2,5% в Любытинском районах. «В числе районов с высоким уровнем безработицы Любытинский (2,5%), Демянский (2,2%), Солецкий (1,8%) районы и город Великий Новгород (1,6%)», — подчеркнул Ренкас.

В пресс-центре мэрии корреспонденту ИА REGNUM уточнили, что на территории областного центра 19 предприятий сейчас находятся в режиме неполной занятости. Среди них — строительные компании ЗАО «Проектстрой» и ООО «Строймеханизация», предприятие по производству дверей ЗАО ПК «Волховец», кирпичный завод ООО «КСМ», Новгородский опытно-механический завод и другие. 39 организаций увольняют 500 работников, при этом только новгородский филиал АО «Транснефть-Дружба» уведомил о сокращении штата на 349 человек — по данным мэрии, весь персонал переводится в другую организацию.

В 2016 году в Новгородской области планируют создать 5015 рабочих мест, в том числе 2338 постоянных. Кроме того, в регионе существенно снижена квота на выдачу разрешений на работу иностранцам — до 879. По сравнению с прошлым годом она меньше в 1,6 раза, в сравнении с 2014 годом — в 4,8 раза.