Кишинёв, 8 февраля, 2016, 23:45 — ИА Регнум. В Румынии намерены разработать «План Маршалла» для Молдавии и учредить частный инвестиционный фонд, который будет заниматься целевыми инвестиционными проектами с целью взятия под контроль основных стратегических активов республики. Как сообщило информационное агентство Infotag, данный проект обсуждался в ходе состоявшихся в Кишиневе дебатов на тему «Фонд Молдова — План Маршалла Румынии для Республики Молдова», организованного румынским Фондом Университета Черного моря (ФУЧМ) и молдавской организацией IDIS Viitorul.

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Председатель ФУЧМ, директор Института политологии и международных отношений Академии наук Дан Дунгачиу заявил, что «Фонд Молдова» станет «бизнес-инструментом», который, однако, будет действовать на основе особых «политических отношений между двумя странами». «Румыния предлагает эту возможность, призывая румынские компании присоединиться к этой стратегии развития Молдавии. Мы предлагаем создать частный инвестиционный фонд для Молдавии, чтобы посредством инвестиций решать ее экономические проблемы», — рассказал Дунгачиу.

По его словам, деньги будут направлены на частное финансирование посредством выпуска государственных облигаций властями Молдавии и покупки ее активов. «Планируется, что румынские инвестиции будут направлены на реализацию проектов в области транспортной и экологической инфраструктуры. Фонд не будет осуществлять инвестиции в социальные, культурные или политические проекты», — подчеркнул Дунгачиу.

Эксперт ФУЧМ Петришор Пею отметил, что усилия Фонда будут направлены на то, чтобы «изменить нынешнее положение дел, когда государство РМ «построено криво» и не является самодостаточным». «Ненормально, когда государство поддерживается за счет внешнего финансирования. Внешнее финансирование, а также поступления от граждан, работающих за рубежом, достигли 28% ВВП Молдавии. Без этого государство может рухнуть», — считает Пею.

Он подчеркнул, что Румыния должна стать инвестором №1 для Молдавии путем участия в приватизации крупнейших стратегических предприятий — Железной дороги, «Почты Молдовы», Moldtelecom, газопровода Унгены — Кишинев.

Выступая позже в эфире телеканала Jurnal TV, Петришор Пею заявил, что ЕС и США в настоящее время «не понимают, что происходит в Кишиневе», и ждут от Румынии решения относительно Молдавии. По словам Пею, уже ясно, что ЕС более не намерен предлагать перспективу интеграции государствам «Восточного партнерства».

В этих условиях, считает эксперт, Румынии следовало бы предложить четкий проект объединения двух государств. «ЕС, США и партнеры по развитию наблюдают за Румынией в ожидании решения относительно Республики Молдова», — уверен Петришор Пею.

Справка ИА REGNUM :

Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, «Республика Молдова» является «вторым румынским государством», молдаване — «румынами», молдавский язык — «румынским». При этом, согласно официальным данным переписи 2004 года, обнародованным Национальным бюро статистики «Республики Молдова», румынами себя назвали 2,2% жителей республики, молдаванами — 75,8%, 78,4% молдаван родным языком указали молдавский язык, 18,8% — румынский.

Между тем сама постановка Бухарестом вопроса о молдавских и украинских «румынах» искусственна, поскольку, помимо того, что румынская идентичность исторически вторична по отношению к молдавской, формирование румын как нации происходило на части территории современной Румынии — в Валахии и Молдавии — во второй половине XIX века, когда Бессарабия уже была в составе Российской империи, а Буковина — в составе Австро-Венгрии. Однако факты оккупации этих территорий с 1918 по 1940 г. и с 1941 по 1944 г. до сих пор служат для Бухареста поводом объявлять молдавское население этих территорий «румынами» и претендовать на ту или иную степень своего влияния и присутствия в регионе.