Москва, 15 февраля, 2016, 08:05 — ИА Регнум. В Институте эпидемиологии и микробиологии им.Н.Ф. Гамалеи в группе академика Александра Гинцбурга заканчиваются испытания вакцины от гриппа нового поколения. Возможно, следующую эпидемию Россия встретит с отечественным высокоэффективным лекарством.

med-instrukcia.ru Вакцины

Обозреватель ИА REGNUMАлиса Агранат выяснила, что сейчас в России проходит испытания вакцина от гриппа нового поколения, и выразила скромную надежду на то, что возможно лекарственное импортозамещение начнется именно с нее.

Развернувшиеся война санкций и экономический кризис дают стране шанс запустить практически прекратившиеся в 1990-е годы научные исследования не только в вирусологии, но и в части разработки новых лекарств и методов лечения. Которым так необходима государственная поддержка — как и во всех цивилизованных странах, на опыт которых так любят ссылаться в нашем правительстве.

Ни для кого ведь не секрет, что зарубежные производители, говоря деликатно, далеко не всегда поставляют на российский рынок качественные вакцины и прочие лекарственные средства.

И тут, кроме господдержки разработки препаратов, важно поставить законодательный заслон на пути у упаковщиков дженериков и тех фармпроизводств, которые полностью зависят от западных технологий, зарубежного оборудования и реактивов. Это уже не совсем «упаковщики», но они настолько зависимы от поставщиков, что любой конфликт с ними — по политическим или экономическим мотивам — поставит под вопрос как развитие такого производства, так и его существование.

Необходимо также создать стимулы для тех, кто будет создавать фармпредприятия полного цикла на отечественных технологической базе и сырье — в виде снижения налогов, частичного госфинансирования.

Научные кадры есть, желающие создавать производства, как ни странно, тоже есть. Дело остается за малым — нужно, чтобы руководство страны проявило политическую волю, а профильные министры хотя бы не мешали.

Подробности читайте здесь: Зачем России иностранные вакцины, если есть отечественные?

Все статьи автора: Алиса Агранат