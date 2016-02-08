Белград, 8 февраля, 2016, 23:18 — ИА Регнум. Центр евроатлантических исследований (CEAS) намерен провести 22 февраля в Белграде конференцию «Сербия и Россия — российское влияние на стабилизацию, демократизацию и европейскую интеграцию Сербии». Данной конференцией открывается целая серия мероприятий, направленных на уменьшение всё более прочной пророссийской и антиевропейской риторики в сербском обществе, передаёт «Руски Експрес».

Флаги Сербии и России

Как отмечается в пресс-релизе центра, CEAS намерен поддержать граждан Сербии «объективными аргументами», для того чтобы они «наконец ощутили пользу евроатлантической интеграции региона и европейского пути Сербии при сотрудничестве с НАТО».

В рамках конференции планируется представить результаты «масштабного исследования»: «Усиление российской «мягкой силы» в Сербии — цели и эффект». Кроме того будут обнародованы результаты опроса общественного мнения «ЕС, Россия, США: представления и предпочтения граждан Сербии от 18 до 35 лет», проведённого агентством IPSOS специально для предстоящего мероприятия.

Отметим, что результаты предыдущего исследования общественного мнения от IPSOS, которые приводит сербское издание B92, показали, что положительное мнение о России имеют 72% граждан Сербии, о Евросоюзе — 25%, а о НАТО — всего 7%. В то же время, вступление Сербии в ЕС готовы поддержать 46% населения, тогда как 38% выступают против. Опрос проводился среди 1031 респондента в декабре 2015 года, когда было объявлено об открытии переговоров между Сербией и Евросоюзом.

На конференции намерена выступить директор CEAS Елена Милич, которая расскажет о «значении евроатлантической интеграции для стабилизации и демократизации Балканского полуострова». Историк и профессор Миливой Бешлин намерен разоблачить «мифы, предрассудки и стереотипы» о прошлом и настоящем российско-сербских отношений в XIX—XXI вв. еках, а исполнительный директор Центра развития гражданского общества из Зреньянина Снежана Илич рассмотрит методы «русификации» Воеводины. Глава Центра стратегии развития из Загреба Файез Ришег «объяснит», почему был закрыт «Южный поток», а Гаагский трибунал представляет «условие примирения на Западных Балканах».

Коснуться темы российско-сербских отношений намерен и посол Киева в Сербии Олександр Олександрович. Отметим, что российский посол в Сербии на мероприятие, посвящённое взаимоотношениям двух стран, не приглашён.

Антироссийская конференция в Белграде пройдёт при поддержке Фонда братьев Рокфеллеров (Rockefeller Brothers Fund) и посольства США в Сербии.