Москва, 8 февраля, 2016, 22:47 — ИА Регнум. Интервью с доктором геолого-минералогических наук, создателем водородной теории разрушения озонового слоя Владимиром Леонидовичем Сывороткиным.

Рис. 1. Карта аномалий общего содержания озона (ОСО) в Северном полушарии 27.01.2016

Владимир Леонидович, публикация ИА REGNUM Вашей информации от 29 января 2016 года о сильном разрушении озонового слоя над Евразией вызвала необычайный интерес и мгновенно распространилась в интернете, особенно в Сибири. Однако потом она была раскритикована вашими коллегами — учеными. Так в «Российской газете» сибирские ученые отрицали сам факт наличия озоновой аномалии. В СМИ эти разногласия ученых не остались незамеченными, что привело, можно сказать, к скандальной ситуации. Хотелось бы услышать ваше мнение.

Владимр Сывороткин: Очень хорошо, что наша публикация вызвала такой интерес в СМИ, в ученой среде и даже в административных органах. Она того заслуживает. Жаль, конечно, что в центре внимания оказались споры ученых, в то время как сенсационным явилась на самом деле степень разрушения озонового слоя над Сибирью. Она небывалая. В последние дни января (см. карты) в центре отрицательной аномалии общего содержания озона (я позволю себе называть ее «озоновой дырой») потери озона были близки к 50% или даже превышали их.

Рис. 1. Карта аномалий общего содержания озона (ОСО) в Северном полушарии 27.01.2016

Рис. 1. Карта аномалий общего содержания озона (ОСО) в Северном полушарии 27.01.2016

Рис. 2. Карта аномалий ОСО в Северном полушарии 28.01.2016

Рис. 2. Карта аномалий ОСО в Северном полушарии 28.01.2016

Рис. 3. Карта аномалий ОСО в Северном полушарии 29.01.2016

Рис. 3. Карта аномалий ОСО в Северном полушарии 29.01.2016

Рис. 4. Карта аномалий ОСО в Северном полушарии 30.01.2016

Рис. 4. Карта аномалий ОСО в Северном полушарии 30.01.2016

Рис. 5. Карта аномалий ОСО в Северном полушарии 31.01.2016

Рис. 5. Карта аномалий ОСО в Северном полушарии 31.01.2016

Близкая степень деструкции озоносферы над Россией наблюдалась только в марте 2011 года. Тогда в целом над Северным полушарием она была рекордной за весь период инструментальных наблюдений.

Владимир Леонидович, расскажите немного о вышеприведенных озоновых картах, на основе которых вы делаете свои выводы.

Владимр Сывороткин: С удовольствием. В своей работе я использую карты, построенные по данным Всемирного центра данных по озону и ультрафиолетовому излучение ВМО. Этот центр расположен в Канаде. Основой для построения таких карт является мировая сеть озонометрических станций. Их чуть более 150, в том числе и 27 российских. Все они регулярно передают информацию в Канаду. Для характеристики озоносферы тех районов планеты, где сеть станций редка, для построения карт используются данные спутниковой озонометрии.

Карты, о которых я говорю, общедоступны. Они расположены на сайте Select Ozone Maps. На приведенных нами картах показано в процентах отклонение общего содержания озона от средней многолетней нормы, за которую взят интервал за 1978−1988 годы. Цифры в поле карты — отклонения ОСО от нормы на конкретных станциях.

Я давно выдвигаю лозунг — «Каждый культурный человек должен начинать свой день с просмотра озоновых карт». Еще лучше, если бы Центральное телевидение показывало и комментировало ежедневно эти карты и извещало бы население об ультрафиолетовой обстановке, а также о концентрации приземного озона.

Если Вы использовали первоисточник мирового уровня, почему вашу информацию попытались опровергнуть в Сибири?

Владимр Сывороткин: Для меня это загадка. Полагаю, что это крах научной репутации моих сибирских коллег. Не только «проморгать» сильнейшее разрушение озонового слоя, но и опровергать этот факт в «Российской газете» — печатном органе Правительства РФ! Если подходить серьезно, то это полная профессиональная непригодность, граничащая с должностным преступлением.

Поясню свою суровую оценку. Состояние озонового слоя и связанный с этим фактором поток ультрафиолета — важнейший экологический показатель окружающей среды, серьезнейшим образом, влияющий на здоровье населения. Исказить его — значит подвергнуть угрозе здоровье миллионов людей.

А как Вы ответите на критику вашего коллеги из МГУ профессора Кислова, который 30.01.2016 в публикации «Ученый: над Россией нет никакой озоновой дыры» заявил: «О возникновении озоновой дыры можно говорить в том случае, если содержание озона в приземных слоях атмосферы будет ниже нормы в течение месяца, а пока никакой дыры нет«?

Владимр Сывороткин: Александр Викторович не просто профессор, он — заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ. Он известный специалист в области климатологии, но его работ по озоновому слою я не знаю. Полагаю, что он не является специалистом в этой области. Поэтому в ответах корреспонденту он ограничился формальными замечаниями в мой адрес. Замечания не очень удачные. Главное, они сделаны не по существу. Мы предупреждали жителей России о возможной угрозе для глаз. В зимних условиях это «снежная слепота», то есть поражение глаз ультрафиолетом, которое развивается в течение нескольких часов. А профессор Кислов предлагает нам подождать еще месяц, и, если аномалия не исчезнет, назвать ее озоновой дырой, и тогда начинать волноваться.

В современных моделях потеря 1% озона в атмосфере приравнивается к приближению к экватору на 150 км или подъему в горы на 100 метров. Подсчитайте, как трансформируется потеря озона в 50%, и поймете, что ультрафиолетовая угроза реальна. Опираясь на данные Центральной аэрологической обсерватории, скажу, что превышение УФ-Б облученности данной территории над климатической нормой достигало 28 января 350%, 31 января — 280%! Хорошо, что зимой низкое солнце и короткий день, поэтому значения УФ-индекса в эти дни в пределах аномалий были незначительны — от 0,5 до 1.0.

Ну, а как же все-таки с названием? Дыра или не дыра?

Владимр Сывороткин: Я считаю термин «озоновая дыра» термином свободного пользования, очень удобным для обозначения локальных областей с явно выраженным дефицитом озона. Особенно удобным для использования в СМИ. Мы с вами хотели предупредить население о сильном разрушении озонового слоя в Сибири. Для этой цели термин самый подходящий. Все слышали про озоновые дыры, но мало кто — про отрицательные аномалии общего содержания озона.

Нагрузить «вольный» термин «озоновая дыра» формальными параметрами и дать ему генетическую окраску пытаются сторонники динамических моделей разрушения озонового слоя (я их называю «динамиками»), к которым относятся большинство российских озоноведов, в том числе и сотрудники Центральной аэрологической обсерватории (ЦАО). В этих моделях ведущим фактором изменения озонового слоя являются динамические процессы в атмосфере.

Под давлением властных структур «динамики» «сдали» антарктические озоновые аномалии сторонникам фреоновой гипотезы, которая изначально была адаптирована для объяснения разрушения озонового слоя именно в Антарктиде. Здесь же впервые и был употреблен этот термин. С этих позиций озоновыми дырами корректно называть только антарктические аномалии, возникшие под воздействием фреонов. Зато все остальные озоновые аномалии имеют иное (динамическое) происхождение. Вот источник терминологических замечаний.

Я же считаю, что все озоновые отрицательные аномалии образуются под воздействием выбросов глубинного водорода, и меня свободное использование обсуждаемого термина вполне устраивает.

Вернемся к нашей публикации. Вы говорили, что разрушение озона приводит к аномалиям погоды. Это ваш тезис подтвердился за прошедшее время?

Владимр Сывороткин: Несомненно. И не только за прошедшую неделю. О соответствии озоновых и погодных аномалий я пишу с 2006 года. С 2010 года — в журнале «Пространство и Время», где получил возможность сопровождать описания погодных аномалий синхронными цветными озоновыми картами.

Озонно-погодный алгоритм кратко описывается так. Под положительными аномалиями ОСО атмосфера выхолаживается. Под отрицательными — нагревается. Здесь же падает давление, поэтому дальнейшие события разворачиваются по-разному. Если вблизи нашей аномалии, допустим, расположенной в Центральной России, существуют антициклоны, то они начнут смещаться в область пониженного давления, то есть под озоновую аномалию. Если это южные горячие антициклоны, например Азорский, в средние широты придет аномальная жара. Если это северный антициклон, например Скандинавский — придет холод. Самый суровый случай, если озоновая аномалия в Европейской России затягивает Сибирский антициклон. Эта ситуация приносит самые сильные морозы. В зоне контакта разнознаковых аномалий ОСО формируются опасные метеорологические явления: ливневые осадки, вихри, ураганы, зимние грозы, ледяные дожди.

Не знаю, почему синоптики не используют этот алгоритм в своих прогнозах. Уверен, они (и прогнозы, и синоптики) стали бы точнее. Недавний пример, — 22 января нам был обещан 30-градусный мороз на 27 января. В этот день я читал лекцию в Московском планетарии, и прогноз меня обеспокоил, так как возвращаться домой в Звенигород, пришлось бы очень поздно. Однако в означенный день шел дождь, температура была +2ºС! Почему? Возникла озоновая аномалия, о которой мы и сообщили 29 января.

Алгоритм построен на эмпирических наблюдениях, требующих еще теоретического осмысления. Главное, что он описывает весь ансамбль погодных катаклизмов, которые, повторяясь и усиливаясь на протяжении последних 25−30 лет, привели к климатическим изменениям. Вывод отсюда очень важный — если обнаружена реальная причина погодных и климатических аномалий (изменение концентрации озона в атмосфере), то нападки на углекислый газ можно и нужно прекратить. Можно уверенно заканчивать политические игры с Киотским и Монреальским протоколами.

Владимир Леонидович, Вы только что упомянули Монреальский протокол. Как вы относитесь к его теоретическому обоснованию — техногенно-фреоновой гипотезе разрушения озонового слоя, отмеченной Нобелевской премией 1995 года.

Владимр Сывороткин: Я ее противник. Давний и непримиримый. 25 лет назад я предложил водородную теорию разрушения озонового слоя, о судьбе которой ИА REGNUM недавно писал. Так вот, с позиций этой теории, если хлор из фреонов действительно появляется в стратосфере, то он способствует сохранению озонового слоя, так как будет сначала взаимодействовать с более обильным водородом, выводя его из системы в виде НCl. Но, думаю, что вряд ли фреоны способны добраться до стратосферы в значимом количестве — слишком велики факторы разрушения фреонов в приземных слоях атмосферы.

В заключение же хочу вернуться еще к одному замечанию А.В. Кислова, с которым я согласен. В процессе публикации приложенная нами карта аномалий ОСО на 27 января 2016 года утратила атрибутику, за что мы конечно должны принести извинения читателям. Поэтому мы исправили эту ошибку, и повторно публикуем карту аномалий ОСО в Северном полушарии за 27 января 2016 года со всеми атрибутами.