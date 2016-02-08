Москва, 8 февраля, 2016, 22:03 — ИА Регнум. В четверг, 11 февраля 2016 года, в 15:00 в пресс-центре ИА REGNUM состоится круглый стол «Кто и что мешает реиндустриализации России?».

Экспертный клуб ИА REGNUM продолжает обсуждение социально-политических и экономических барьеров на пути реализации провозглашенного президентом РФ курса на переход от сырьевой модели к высокотехнологичной, постиндустриальной экономике. Складывается впечатление, что структуры государственного управления, бесконечные программы, стратегии и реформы, финансовая и налоговые системы, кредитная и промышленная политика — всё направлено на то, чтобы любой ценой не допустить возможность такого перехода и даже мысли о возможности развития в России.

В центре обсуждения — стратегия выхода из сложившегося положения, которая представлена в новой книге Владимира Иванова и Георгия Малинецкого «Россия: XXI век. Стратегия прорыва: Технологии. Образование. Наука». Авторы считают, что в стране еще сохранилось инновационное ядро, способное обеспечить технологический и социально-экономический рост, но для этого потребуется коренная модернизация научно-технологического и образовательного комплекса.

В круглом столе примут участие авторы стратегии:

Владимир Викторович Иванов , заместитель президента РАН;

, заместитель президента РАН; Георгий Геннадьевич Малинецкий, заведующий отделом математического моделирования нелинейных процессов Института прикладной математики им. М. Келдыша РАН;

а также:

Елена Борисовна Ленчук , директор Института экономики РАН;

, директор Института экономики РАН; Владимир Иванович Филатов , руководитель Центра инновационной экономики и промышленной политики ИЭ РАН;

, руководитель Центра инновационной экономики и промышленной политики ИЭ РАН; Моисей Меерович Гельман, главный редактор газеты «Промышленные ведомости».

Адрес пресс-центра: Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1, БЦ «Красный Октябрь».

Регистрация гостей и аккредитация прессы проводятся по электронной почте press-center@regnum.ru или телефону: +7(495) 645−80−75.