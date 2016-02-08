Вашингтон, 8 февраля, 2016, 21:44 — ИА Регнум. Военный блок НАТО разрабатывает стратегию быстрого реагирования на нетрадиционные способы ведения мягкой войны. Об этом сегодня, 8 февраля, пишет The Wall Street Journal.

i-korotchenko.livejournal.com Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

Сообщается, что Запад подозревает Москву в использовании нетрадиционных способов войны, в частности в Крыму и на Украине. В рамках новой стратегии Североатлантический альянс в сотрудничестве с Европейским союзом собирается разработать план оказания помощи союзникам, которые «оказались под давлением со стороны России или другой страны».

Такая поддержка будет включать в себя отправку специалистов по кибербезопасности для предотвращения хакерских атак, экспертов по коммуникациям для противодействия пропаганде, а также развертывание передовой группы войск быстрого реагирования НАТО.

При этом уточняется, что передовой отряд сил быстрого реагирования, так называемое «Острие копья», участвовать в боевых действиях не будет. Развертывание этих сил должно «продемонстрировать поддержку альянса в адрес союзника и убедить Москву ослабить давление».

Ожидается, что министры обороны стран НАТО обсудят 10 февраля в Бельгии нетрадиционные методы ведения войны. Основное внимание будет уделено проблеме принятия политических решений в условиях необъявленного конфликта. Завершить подготовку новой стратегии альянс рассчитывает к саммиту НАТО в Варшаве в июле 2016 года.

Отношения между Россией и странами НАТО обострились после начала сирийского конфликта. Тогда Москва не дала США и их сателлитам с наскока вторгнуться в Сирию. Новый виток обострения произошел после государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией.

После этого военный блок НАТО решил усилить свое военное присутствие в Восточной Европе. При этом Запад бездоказательно обвиняет Россию в «агрессии» на Украине и в Сирии. На голословных обвинениях выстраиваются реальные действия альянса по сдерживанию России.