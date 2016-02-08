Москва, 8 февраля, 2016, 21:34 — ИА Регнум. Лидером продаж среди автомобилей повышенной проходимости по итогам января текущего года стала Toyota RAV4, сообщает «Автостат».

COMUNICA.RU Toyota RAV4

В январе было продано 2816 автомашин: по сравнению с тем же периодом прошлого года спад продаж составил 38%. Наиболее продаваемый в сегменте SUV в России по итогам трех лет Renault Duster оказался в январе третьим по популярности: спрос на него составил 2379 единиц, что меньше прошлого января на 13%. На втором месте среди лидеров продаж — KIA Sportage. Таких машин в России продано 2407, на 56% больше, чем в прошлом году.

На четвертом и пятом месте по количеству продаж — внедорожники LADA 4×4 и Chevrolet Niva. Количество продаж 1609 шт и 1182 шт, а падение спроса — на 45% и 41% соответственно.