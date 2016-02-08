Архангельск, 8 февраля, 2016, 20:50 — ИА Регнум. Власти Архангельской области собираются ввести принцип адресности и нуждаемости при получении различного рода социальных пособий. Соответствующий законопроект уже находится на стадии работы согласительной комиссии, созданной при областном парламенте. Законопроект вызвал опасения у парламентариев — депутаты говорят, что такие подходы социального блока правительства приведут к снижению числа получателей пособий, в правительстве заявляют, что принцип адресности «никаких негативных последствий не несет, передает корреспондент ИА REGNUM.

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На пресс-конференции заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева сообщила, что работа над законопроектом началась еще в прошлом году в связи с изменениями в федеральном законодательстве. «В Архангельской области существует сразу несколько областных законов, направленных на поддержку семей, но эффективно работают не все. К тому же мы стали сталкиваться с тем, что для населения эти законы не очень удобны и понятны, поэтому назрела необходимость в разработке нового законопроекта. На самом деле критерии нуждаемости уже введены по ряду мер государственной поддержки у нас в области. В частности, это касается ежемесячного пособия на ребенка. Получателями пособия являются 28 229 человек. Сумма с учетом районного коофициента — 162 рубля. Это одна из самых больших по численности получателей мер соцподдержки. Критерий нуждаемости введен уже достаточно давно. Получателям необходимо предоставить справки о доходах», — сказала Прокопьева.

Зампредседателя правительства подчеркнула, что «главный посыл работы над новым законопроектом, касающимся семьи и детей в Архангельской области, не экономия бюджетных средств». «Ни разу никто не говорил, как нам сэкономить на выплатах из регионального бюджета по той или иной выплате. Если посмотреть цифры, которые находятся в бюджете 2016 года, то они выше, чем в 2015 году. Ни о какой экономии мы никогда не говорили. Речь шла о том, чтобы посмотреть, как ряд мер, в которых может быть кто-то не очень нуждается, перераспределить в пользу тех, кто в этом нуждается особенно. Когда мы начинали этот разговор в прошлом году, мы еще, может быть, не отдавали себе отчет в том, как это будет актуально в текущем году, когда реальный уровень доходов населения снижается по объективным причинам. В сегодняшних условиях на ту заработную плату, которую человек получал, он уже может купить товаров меньше, чем пол года назад», — сказала Прокопьева.

Она подчеркнула, что в состав согласительной комиссии входят представители всех парламентских партий, прокуратуры, общественных организаций, представители многодетных семей и другие.

По словам Екатерины Прокопьевой, назрела необходимость в стимулировании рождении первых детей. Рождаемость в регионе снижается. Так, в 2011 году в области родилось 14 289 детей, в 2012 году — 14 740, в 2013 году — 14 600, в 2014 году — 14 331, в 2015 году — 13 908. Пик рождаемости пришелся на 2012 год. «Замечу, что несмотря на снижение рождаемости, количество многодетных семей за эти годы выросло почти на 30%. Уверена, что предложенные меры соцподдержки сыграли определенную положительную динамику в этом. Проведя аналитику, выяснилось, что в Архангельской области женщины заводят первого ребенка в возрасте 26 лет. К тому же растет число нерожденных детей. Число абортов большое. Необходимо попробовать создать условия для рождения детей и усилить разъяснительную работу по прерыванию беременности. Опираясь на опыт других регионов, предусмотрено мера поддержки молодых матерей в возрасте 22−24 лет. За рождение первого ребенка женщине полагается 30 тысяч рублей. Данная мера социальной поддержки действует в регионе с 1 января 2016 года. Однако, законодательно она пока не закреплена. Финансируются выплаты в рамках госпрограммы. На эти цели запланировано более 37 млн. рублей», — сказала Екатерина Прокопьева.

Прокопьева заявила, что некоторые меры соцподдержки будут увеличены и это потребует дополнительных средств из областного бюджета. В частности, единовременное вознаграждение для поощрения многодетных семей, достойно воспитавших троих детей до достижения восьмилетнего возраста, награжденных специальным дипломом «Признательность». Получателями вознаграждения являются 118 человек. Выплата составляет 5848 рублей. Она будет проиндексирована и составит 10 тысяч рублей.

Всего в Архангельской области предусмотрено 19 различных мер социальной поддержки. Принцип адресности и нуждаемости предлагается ввести далеко не по всем позициям. Под так называемую «угрозу» уже попали выплаты на ежемесячное пособие на ребенка и единовременная выплата при рождении третьего и последующих детей. Выплата осуществляется при условии, если среднедушевой доход семьи не превышает среднедушевой доход населения на территории Архангельской области (5155 получаталей, сумма выплаты — 12 754 рубля). Так же идет разговор о введении принципа нуждаемости и адресности на компенсации части родительской платы за детский сад (число получаталей 221 человек), на ежемесячные денежные выплаты на проезд учащихся образовательных учреждений или учреждений СПО (число получателей — 16 555 человек).

«Все эти предложения — это рабочие зарисовки согласительной комиссии. Работа предстоит большая и сложная. По многим позициям и вопросам мнения расходятся. Не стану скрывать, что на прошлой неделе произошла очень некрасивая ситуация, когда какие-то внутренние рассуждения и рабочие моменты были выданы, как позиция правительства области. В большей степени это напоминает спекуляцию информацией. Еще раз подчеркну, что никаких решений о лишении выплат нет», — сказала Екатерина Прокопьева.

Возвращаясь к вопросу адресности и нуждаемости, заместитель правительства заявила, что решение о назначении той или иной выплаты будет приниматься после предоставления справок о доходах семьи. Так, на 1 января 2016 года среднедушевой доход населения необходимый для назначения единовременных выплат составил 28 934 рубля.

На разработку законопроекта есть полгода. На первое чтение законопроект планируют вынести в марте этого года. Работа согласительной комиссии продолжается.

Напомним, численность населения Архангельской области продолжает снижаться. Доля естественной убыли в общем сокращении численности составила — 15% (1,4 тысяч человек). За этот период в области родилось 14,6 тысяч человек, на 0,4 тысяч малышей меньше, чем в 2014 году. Общий коэффициент рождаемости снизился на 1,6% по сравнению с предыдущим годом и составил 12,4 рождений на тысячу населения. Умерших за 2015 год зарегистрировано 16 тысяч человек. Общий коэффициент смертности увеличился на 2,3% и составил 13,6 на тысячу населения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доходная часть областного бюджета на следующий год за счет всех источников определена в сумме 60 млрд 575 млн рублей, расходы составят 63 млрд 435 млн рублей, дефицит областного бюджета составит 2,8 млрд рублей.