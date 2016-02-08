Ульяновский губернатор подписал законопроект о льготах на капремонт
Ульяновск, 8 февраля, 2016, 20:01 — ИА Регнум. В Ульяновской области пенсионерам старше 70 лет будут компенсировать ежемесячные взносы на капитальный ремонт. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, соответствующий законопроект подписал губернатор Сергей Морозов.
По предварительным подсчётам, получить компенсацию смогут более 14 тыс. человек. Для выплаты из регионального бюджета будет выделено порядка 25 млн рублей.
В настоящее время законопроект направлен на срочное рассмотрение в Законодательное собрание Ульяновской области.
Ранее в рамках исполнение поручения председателя правительства России Дмитрия Медведева в Ульяновской области разработан законопроект о предоставлении компенсации взносов на капремонт в размере 50% одиноко проживающим неработающих пенсионерам старше 70 лет и семьям, состоящим из граждан этой категории.
Кроме того, одиноко проживающим неработающим пенсионерам старше 80 лет и семьям из таких людей начисления планируется возмещать в полном объеме.
«Мы уже готовы этим категориям граждан, к которым относятся, в том числе, и «дети войны», предоставить такую льготу в 2016—2017 годах. Внеочередное рассмотрение данного документа в Законодательном собрании региона пройдет в ближайшее время. Компенсации будут предоставляться на взносы, внесенные с 1 января этого года. В дальнейшем мы планируем постепенно вводить подобные льготы и для других категорий нуждающихся», — заявил Морозов.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в рамках съезда «Единой России», было заявлено, что большинство регионов России до сих пор не приняло региональные законы о предоставлении льгот по взносам на капитальный ремонт для инвалидов I и II групп, одиноких людей, достигших 70 лет и семей с детьми-инвалидами.
Эти законы должны были вступить в силу с 1 января 2016 года.