Ульяновск, 8 февраля, 2016, 20:01 — ИА Регнум. В Ульяновской области пенсионерам старше 70 лет будут компенсировать ежемесячные взносы на капитальный ремонт. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, соответствующий законопроект подписал губернатор Сергей Морозов.

Ржавые трубы

По предварительным подсчётам, получить компенсацию смогут более 14 тыс. человек. Для выплаты из регионального бюджета будет выделено порядка 25 млн рублей.

В настоящее время законопроект направлен на срочное рассмотрение в Законодательное собрание Ульяновской области.

Ранее в рамках исполнение поручения председателя правительства России Дмитрия Медведева в Ульяновской области разработан законопроект о предоставлении компенсации взносов на капремонт в размере 50% одиноко проживающим неработающих пенсионерам старше 70 лет и семьям, состоящим из граждан этой категории.

Кроме того, одиноко проживающим неработающим пенсионерам старше 80 лет и семьям из таких людей начисления планируется возмещать в полном объеме.

«Мы уже готовы этим категориям граждан, к которым относятся, в том числе, и «дети войны», предоставить такую льготу в 2016—2017 годах. Внеочередное рассмотрение данного документа в Законодательном собрании региона пройдет в ближайшее время. Компенсации будут предоставляться на взносы, внесенные с 1 января этого года. В дальнейшем мы планируем постепенно вводить подобные льготы и для других категорий нуждающихся», — заявил Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в рамках съезда «Единой России», было заявлено, что большинство регионов России до сих пор не приняло региональные законы о предоставлении льгот по взносам на капитальный ремонт для инвалидов I и II групп, одиноких людей, достигших 70 лет и семей с детьми-инвалидами.

Эти законы должны были вступить в силу с 1 января 2016 года.