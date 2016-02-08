Уфа, 8 февраля, 2016, 19:25 — ИА Регнум. На предстоящих выборах в Башкирии в будет меньше кандидатов, не имеющих к республике отношения, явка окажется относительно высокой, не исключается применение черных технологий и попыток массового манипулирования. Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, существует мнение, что новая система округов приведет к возникновению районных центров влияния.

ИА REGNUM Школа в одном из районов Башкирии после выборов

Напомним, в сентябре 2016 года в Башкирии одновременно будут проходить выборы разных уровней: федерального — в Государственную Думу Законодательного Собрания РФ и регионального — в Советы сельских поселений, муниципальных районов, городских поселений и городских округов. Особенностью кампании является новая («лепестковая») нарезка одномандатных округов. Башкирию разделили на 6 одномандатных округов смешанного типа (сельские и городские).

«Смешанная система выборов не гарантирует ни одной партии такого же количества депутатов даже при повторении результатов 2011 года, поэтому именно одномандатные кампании становятся ключевым фактором для сохранения партиями своего прежнего влияния в Госдуме, — отметил политолог Дмитрий Михайличенко. — По мнению оппозиции, это дает дополнительные преимущества партии власти, поскольку протестный потенциал городов оказался «размыт» более конформным селом». Не все эксперты разделяют такое мнение. Некоторые полагают, что новая система округов приведет к возникновению районных центров влияния.

По мнению политологов, совмещение региональной и федеральной кампаний ставит перед избирательными штабами партий серьезные задачи, поскольку региональная и федеральная повестки значительно отличаются друг от друга. Если основу федеральной кампании будут составлять прежде всего общероссийские проблемы, то на региональных выборах внимание необходимо сосредоточить на актуальных для регионального политического пространства вопросах (качество работы ЖКХ, экологии, религиозного радикализма, трудовой миграции, благоустройства, региональной экономики, социокультурная и молодежная политика). В итоге при планировании избирательной кампании партиям необходимо совместить разноуровневые платформы своих кандидатов, что, несомненно, потребует более качественной проработки региональной и федеральной повестки.

«Как полагают аналитики Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в докладе"Башкирия на пороге электорального цикла: политическая конфигурация, экономическая ситуация и сценарный прогноз», существует вариант, предполагающий, что «Единая Россия» усилит свои позиции и наберет больший процент. — отметил политолог Дмитрий Михайличенко. — Возможен и понижающий сценарий, когда партия власти в регионе наберет меньше голосов. Многое будет зависеть от того насколько «качественных» кандидатов выставят партия власти».

Предполагается, что на выборах в Госдуму в 2016 году будет меньше «варягов», представителей политических партий, прошедших в Госдуму «от Башкирии», но в прошлом в ней подолгу не проживавших. «Времена, когда республика использовалась партиями как «взлетная полоса» для кандидатов из других регионов, прошли, — считает Михайличенко. — Тем более, на этих выборах половина депутатов будет избрана по одномандатным округам. Те же КПРФ, «Справедливая Россия» в 2011 году «провели» своих кандидатов из других регионов, которые никак за пять лет себя никак не проявили в регионе».

Аналитики прогнозируют, что «избиратели станут более разборчивыми, демагогии и насаждения сверху не потерпят». Из всех возможных вариантов развития событий (инерционный, повышающий, понижающий, реконфигурационный, прорывной) наиболее вероятным представляется инерционный или реконфигурационный. Первый означает безоговорочную победу «Единой России», второй — смена позиций внутри четверки парламентских партий, прежде всего за счет укрепления ЛДПР и ослабления КПРФ и/или «Справедливой России». Кадровые проблемы, недостаточная проработка региональной повестки парламентскими партиями (за исключением «Единой России») повышают значение личностного фактора в грядущий избирательный цикл. В случае объединения влиятельных региональных политиков групп вокруг одной из партий приведет к резкому усилению ее позиций».

Велика вероятность того, что явка в Башкирии будет различаться в зависимости от типа локации и особенностей политической культуры. «В Уфе явка будет невысокой, даже несмотря на то, что выборы в Госдуму будут проходить параллельно с выборами в уфимский горсовет, а вот в сельской местности традиционно явка будет высокой, а результат лояльный властям, — утверждает собеседник ИА REGNUM. — Это же самое относится к малым, средним и большим городам республики (от Бирска до Стерлитамака). Так что, в целом явка будет относительно высокой».

Доцент БГПУ Евгений Соболев также считает, что «лепестковая» нарезка (смешанные избирательные округа, состоящие из сельского и городского населения) повлияет на расклад сил. «При одномандатном формате кампании выборы всегда проходят тяжелее и напряженнее, да и ответственности у депутатов больше, — подчеркнул Соболев. — Это шанс не только кандидатов, но и политтехнологов проявить себя. Значит, нельзя исключать и применения черных технологий и попыток массового манипулирования».