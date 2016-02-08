Ставрополь, 8 февраля, 2016, 19:14 — ИА Регнум. Компания «Шоколенд» инвестирует в кондитерскую фабрику на территории Ставропольского края 500 млн рублей. Соответствующее соглашение о сотрудничестве между правительством края и компанией подписано 8 февраля в рамках Международной выставки «ПРОДЭКСПО-2016», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

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В рамках соглашения будет реконструирована существующая в окрестностях Невинномысска кондитерская фабрика, а также будут созданы новые производственные мощности.

Срок реализации проекта — 5 лет, в результате в крае планируется создать более 700 рабочих мест.

Отметим, что Ставропольский край — один из девяти российских регионов, представивших свой потенциал на 23-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО-2016». Всего выставка объединила около двух тысяч участников из России, стран Европы, Азии, Южной Америки.

Ставропольский край впервые представил потенциал своей агропромышленной отрасли комплексным региональным стендом «Время выбирать Ставропольское». На нем представлена продукция 19 ведущих предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности края: образцы молочной, мясной, хлебобулочной и кондитерской продукции, безалкогольных и спиртных напитков, фруктов и овощей, специи и пряности.

В частности, представители региональных компаний рассказали гостям стенда о технологии изготовления ставропольского хамона, который выпускается в Петровском районе ИП Удовитченко, а также о новинках, привезенных производителями из Новоселицкого района.

Ими впервые представлены льняное, кориандровое и другие масла холодного отжима, которые ранее поставлялись в Россию с Украины. С учетом изменений в экономических отношениях двух стран, ставропольская компания «Моя мечта» готова заместить импорт на отечественном рынке.

Также ставропольская компания приступила к выращиванию кориандра. По словам руководителя предприятия Ирины Мининой, еще несколько лет назад эта специя была для России исключительно экспортным товаром. Сегодня в крае производится в год более 10 тысяч тонн высококачественного кориандра — по оценкам специалистов, это около 2% мирового объема производства.

Ставрополье продает за рубеж около 7 тысяч тонн кориандра, что составляет около четверти всего российского экспорта этой продукции. Ставропольская специя продается не только в России, но и за рубежом. Среди покупателей Индия, которая сама является историческим экспортером этой продукции.

Выставка будет проходить до 12 февраля.