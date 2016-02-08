Вильнюс, 8 февраля, 2016, 17:32 — ИА Регнум. В Литве с каждым днем растет число болеющих гриппом и острыми инфекциями верхних дыхательных путей, сообщили ИА REGNUM сегодня, 8 февраля, в Центре инфекционных заболеваний и СПИД. Эпидемия гриппа уже объявлена в 13 самоуправлениях Литвы. Общий уровень заболеваемости гриппом и близкими ему заболеваниями составил 124,28 случаев/10 тыс. жителей. Выросшая заболеваемость зарегистрирована во всех округах Литвы.

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Заведующая Отделом иммунопрофилактики в Центре инфекционных заболеваний и СПИД, иммунолог Дайва Размувене сказала в эфире радиостанции Žinių radijas, что вирус гриппа в этом году опаснее, часто вызывает серьезные осложнения.

«У каждого возбудителя гриппа есть специфические, только ему характерные симптомы. В этом году гриппу характерна высокая температура, которую очень трудно сбить, общая слабость, головная боль, боль в мышцах и суставах. Потом проявляют и признаки воспаления верхних дыхательных путей: боль в горле, кашель, насморк. Осложнения гриппа — воспаление легких и повреждение сердечной мышцы. На прошлой неделе в Литве было госпитализировано 250 человек. В этом году циркулирует так называемый пандемический вирус гриппа A (H1N1), который вызвал пандемию в 2009 году. Те люди, кто не делал прививку, не обрел иммунитет, переболев гриппом, сейчас и болеют. Нет сомнений, что число заболевших гриппом будет только расти. Кстати, заразившись гриппом, можно не замечать симптомов около трех суток. А чтобы заразиться гриппом, хватает, чтобы между болеющим и здоровым человеком был только метр. Если симптомы гриппа не сильно выражены, это еще не значит, что вирус гриппа не вызовет осложнений. Статистика говорит, что чаще всего болеют лица в возрасте от 15 до 65 лет», — рассказала Размувене.