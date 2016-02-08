Париж, 8 февраля, 2016, 17:13 — ИА Регнум. В Париже арестован земельный участок, принадлежащий Российской Федерации по иску бывших акционеров ЮКОСа. Об этом сегодня, 8 февраля, пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы суда.

aviabilet.ru Париж

Сообщается, что кипрская компания Hulley Enterprises (дочерняя компания Group Menatep Limited), которая представляет интересы бывших акционеров ЮКОСа, добилась во французском суде ареста участка земли в центре Парижа, на котором строится духовно-культурный православный центр.

Про строящийся объект известно, что это духовно-культурный центр, который возводится на средства российского бюджета. Стоимость проекта — €90 млн. Земельный участок, на который наложен арест и где возводится центр, расположен недалеко от Эйфелевой башни и имеет площадь 4700 квадратных метров.

Материал из которого строится центр — бургундский известняк, из которого построены Лувр и собор Парижской Богоматери. Внешний вид пятикупольной церкви будет ориентирован на традиционную русскую храмовую архитектуру XV—XVII вв. — постройки Владимира, Суздаля, Московского кремля.

Отмечается, что арест земельного участка не предполагает запрет на строительство, но не дает возможность России продать участок.

Как ранее сообщало ИА регнум, в июле 2014 года Гаагский арбитраж вынес решение в пользу трех компаний, представляющий бывших акционеров ЮКОСа, о взыскании с Российской Федерации $50 млрд

Гаагский арбитраж решил, что Россия нарушила обязательства по статье 13 Энергетической хартии, которая защищает иностранные инвестиции в энергетический сектор, запрещая их национализацию и экспроприацию. В судебном решении сказано, что Россия якобы специально обанкротила ЮКОС и завладела его активами.

Икс к Российской Федерации подавали три компании: Hulley Enterprises и Yukos Universal Limited (суммарно владели 51% акций ЮКОСа) и пенсионный фонд ЮКОСа Veteran Petroleum. Гаагский арбитраж присудил первым двум компенсацию в $39,9 млрд и $1,85 млрд соответственно, а фонду — в $8,2 млрд.

Россия не признает юрисдикцию Гаагского арбитража и решение суда выполнять не собирается. Тогда бывшие акционеры ЮКОСа решили попытаться арестовать российские имущество за рубежом. В ряде стран, в частности во Франции, им это удалось.

С начала июня 2015 г. экс-акционеры ЮКОСа арестовали несколько активов России во Франции. Москва решение суда Парижа на принудительное исполнение решения Гаагского арбитража обжаловала. Россия просит апелляционный суд приостановить исполнение на время, пока не будет вынесено решение по апелляции. Это решение ожидается в конце 2016-начале 2017 г.