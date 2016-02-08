Берлин, 8 февраля, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в Сирии страдают тысячи мирных жителей из-за «наступления армии Асада и ударов России», передает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Капут

«Мы не только поражены, но и шокированы страданиями десятков тысяч людей из-за бомбардировок, в том числе с российской стороны», — заключила Меркель в своем выступлении на пресс-конференции с участием премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу.

Кроме того, Меркель отметила, что Германия планирует «принимать беженцев и из Турции, но хочет, чтобы это были легальные мигранты».

Стоит отметить, что Министерство обороны РФ не раз заявляло, что атаки в Сирии ведутся исключительно по позициям боевиков террористической организации «Исламское государство» (является запрещенной в РФ).