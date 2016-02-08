Москва, 8 февраля, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Жителям России небезразлично, где произведены продукты, которые они покупают. Изучают информацию о стране-производителе большинство граждан (68%) представителей экономически активного населения страны. Женщины в данном вопросе чуть более внимательны, чем мужчины (71% против 65%). Реже всех страной происхождения продуктов интересуется молодежь (50%), чаще всех — старшее поколение (80% среди граждан старше 45). Такие данные опроса, опубликовал исследовательский центр рекрутингового агентства Superjob.ru.

Валентин Серов . Дворик в Финляндии. 1902

Российские граждане предпочитают отечественных производителей практически по всем категориям продуктов, кроме алкоголя: ценителей импортного спиртного чуть больше предпочитающих отечественный алкоголь (51% против 49%). Хлебобулочные изделия и яйца российского производства выбирает подавляющее большинство (99%), мясо — 97%, молочную продукцию — 96%. Отдает предпочтение отечественной бакалее 91% респондентов, кондитерским изделиям — 88%, рыбе и морепродуктам — 87%, овощам и фруктам — 86%. Среди безалкогольных напитков российские также предпочтительнее (85%).

Среди различных форматов торговых точек самым распространенным сегодня являются супермаркеты самообслуживания: у 65% опрошенных они находятся в непосредственной близости от дома, у 33% — около работы. Именно в супермаркетах большинство опрошенных приобретает отечественную продукцию (58%). Цены на российские продукты в супермаркетах чаще всего назывались приемлемыми (43%).

Женщины чаще мужчин предпочитают закупки в супермаркетах самообслуживания (62% и 55% соответственно). Молодежь чаще представителей других возрастных групп совершает покупки «на бегу» — в продуктовых палатках и киосках (23%). Зато все остальные форматы торговых точек чаще всего выбирает старшее поколение: среди 45-летних больше всего посетителей супермаркетов (64%), сельхозрынков (42%), продуктовых магазинов и торговых центров (по 40%), ярмарок выходного дня (28%) и автолавок (10%).

Опрос проводился 10−14 декабря 2015 года во всех округах России. Исследуемая совокупность: экономически активное население России в возрасте старше 18 лет. Размер выборки: 5000 респондентов.