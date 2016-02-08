Токио, 8 февраля, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Специалисты из японского Национального института физиологических наук и Университета Нагоя определили, что мозг способен сам восстанавливаться после паралича, произошедшего после инсульта. Подробности научного открытия приводятся в издании «Асахи».

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Ученые исследовали крыс, перенесших инсульт, и определили, что даже в случае, когда передача импульсов от мозга нарушена вследствие повреждения нервов, нервная система формирует новый канал связи.

В опыте перед крысами, перенесшими инсульт, помещали пищу. Передние лапы животных были парализованы вследствие кровоизлияния в мозг: то есть имела место блокировка нервной сети, сигналы от коры головного мозга не поступали к конечностям.

Однако через несколько дней специалисты обнаружили удлинение части здоровых нервов в двигательной части мозговой коры: нервы приближались к красному ядру среднего мозга, отделу, ответственному за координацию движений. Почти половина крыс по результатам опыта смогла достать пищу, в то время как до эксперимента их число составляло одну пятую.

Как утверждают авторы исследования, определение механизма восстановления нервных каналов поможет при разработке программ восстановления для парализованных пациентов, а также при исследовании способов воздействия на нервную систему человека.