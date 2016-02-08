Воронеж, 8 февраля, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Состояние тигра, которого накануне, 7 февраля, поймали на окраине Воронежа, у ветеринаров опасений не вызывает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Воронежском зоопарке, где временно приютили тигра-беглеца и тигрицу, которую перевозили в том же грузовике.

adme.ru Тигр

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сообщения о тигре, который спокойно разгуливал вдоль трассы М4, поступили в службу спасения и в полицию 7 февраля. Животное не проявляло агрессии.

Ветеринар Воронежского зоопарка с расстояния пяти метров усыпил животное, а затем тигра доставили в зоопарк. Его разместили в отдельном вольере — с домиком-укрытием. Зоопарк принял и самку тигра, которая находилась в грузовике у перевозчиков.

В зоопарке подчеркнули, что оба животных чувствуют себя удовлетворительно, их здоровье опасений не вызывает.

Каждый час их состояние контролируют ветеринары зоопарка. Самка принимает корм и воду, даже проявляет агрессию в отношении работников зоопарка, что является нормальной реакцией для дикого животного. Самец от приема пищи пока отказывается, пьет только воду. Как поясняют ветеринары зоопарка, это реакция на пережитый стресс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, животных перевозил зоопарк «Планета обезьян» из центра передержки в Подмосковье, при этом документов перевозчик не предоставил.

Глава Минприроды Сергей Донской дал поручение Росприроднадзору провести проверку в отношении владельцев и перевозчиков тигра.