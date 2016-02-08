Ночь влюблённых в анимацию — в канун Дня Святого Валентина в Петербурге
Санкт-Петербург, 8 февраля, 2016, 16:38 — ИА Регнум. В ночь с 13 на 14 февраля для всех влюблённых в кино жителей Санкт-Петербурга откроется ночь анимации. Вниманию зрителей будут представлены самые увлекательные истории отношений в изображении мировых режиссёров-мультипликаторов. Ночь влюблённых пройдёт в канун Дня Святого Валентина в Санкт-Петербургском киноцентре «Родина». Организатор показа — фестиваль «Мультивидение».
Как сообщили в пресс-службе киноцентра, программа пройдёт в течение всей ночи с 23:30 до 5:30 утра и будет представлена тремя тематическими разделами. Первая часть расскажет о любви как о космосе, преображающей вселенную и толкающей людей на подвиги. В программу «Космической любви» вошли 12 картин, среди которых:
- «Мужчина Познакомится» французского режиссёра Марины Мошковой, романтическая история в мире оживших картин;
- «Вот это любовь!» Mориса Хувелина из Франции, мульти-пародия на фильмы о любви;
- «Рай для художника» испанского режиссёра Пако Гисберта, трагическая история о художнике с волшебным карандашом и его погибшей любви;
- «Птенец-оголец» Джона Дилвора из США, история о непростом романе кошки и птичка;
- «Меж временами» американского режиссёра Ру Кувахата, сказка об относительности времени.
Вторая часть показа, под названием «Грешницы», предстит фильмы для взрослых, объединённых тематикой эроса. В неё вошли 12 картин, в том числе:
- «Путешествие Лимбо-Лимбо» Крейфа и Борбала Зетени из Франции — история о том, как мужчины решили искать счастье подальше от женщин, но не тут то было;
- Hard & Soft российского режиссёра Андрея Бахурина, анимационный фильм без картинки и музыки;
- «Сдвиг» Mарии Сесилии Пуглеси из США и Ийюн Лиу из Испании — история о самопознании двух женщин;
- «Зеркало ума» корейца Сенгкхи Ким, фильм о том, что происходит у женщины в голове;
- «Грешницы» Геландо Инфузо из Бельгии, три истории трех разных женщин, живущих в разное время, но чувствующих одно и то же.
Программа третьей части объединит 12 фильмов, посвященных приключениям влюблённых. В неё вошли:
- «Погружение» израильского режиссёра Роберта Морено, фильм о том, как герой чуть не утонул из-за воспоминаний, которыми перегружена его лодка;
- «Следующая Станция — Танго» Адрианы Наварро из Испании, история любви контролера поезда и пассажирки;
- «Дар» Джулио Пота из Чили, фильм о подарке, который остался даже после расставания;
- «Храм Ширли» английского режиссёра Даниэлы Шерер, фильм о границах между детством и взрослой жизнью, которые размываются во время одной коктейльной вечеринки;
- «Чувство Прикосновения» француза Джина-Чарльза Малоло, история влюблённых в друг друга, но очень разных героях.
Справка ИА REGNUM :
Фестиваль анимации «Мультивидение» проходит в Санкт-Петербурге с 2003 года, и на сегодняшний день является крупнейшим смотром анимационных работ со всего мира. XIII Фестиваль открылся в культурной столице России в конце октября прошлого года, на участие в конкурсной программе было прислано 1200 заявок из разных стран, около ста из них прошли в финал и демонстрировались на Фестивале. Гран-при «Мультивидения-2015» получил анимационный фильм российского режиссёра Константина Бронзита «Мы не можем жить без космоса». Сегодня картина находится в числе пяти номинантов на премию «Оскар».
Читайте также: Константин Бронзит: «Мы не можем жить без космоса»