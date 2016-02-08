Санкт-Петербург, 8 февраля, 2016, 16:38 — ИА Регнум. В ночь с 13 на 14 февраля для всех влюблённых в кино жителей Санкт-Петербурга откроется ночь анимации. Вниманию зрителей будут представлены самые увлекательные истории отношений в изображении мировых режиссёров-мультипликаторов. Ночь влюблённых пройдёт в канун Дня Святого Валентина в Санкт-Петербургском киноцентре «Родина». Организатор показа — фестиваль «Мультивидение».

Цитата из к/ф «Дар». Реж. Джулио Пота. 2013. Чили Влюбленные

Как сообщили в пресс-службе киноцентра, программа пройдёт в течение всей ночи с 23:30 до 5:30 утра и будет представлена тремя тематическими разделами. Первая часть расскажет о любви как о космосе, преображающей вселенную и толкающей людей на подвиги. В программу «Космической любви» вошли 12 картин, среди которых:

«Мужчина Познакомится» французского режиссёра Марины Мошковой, романтическая история в мире оживших картин;

«Вот это любовь!» Mориса Хувелина из Франции, мульти-пародия на фильмы о любви;

«Рай для художника» испанского режиссёра Пако Гисберта, трагическая история о художнике с волшебным карандашом и его погибшей любви;

«Птенец-оголец» Джона Дилвора из США, история о непростом романе кошки и птичка;

«Меж временами» американского режиссёра Ру Кувахата, сказка об относительности времени.

Вторая часть показа, под названием «Грешницы», предстит фильмы для взрослых, объединённых тематикой эроса. В неё вошли 12 картин, в том числе:

«Путешествие Лимбо-Лимбо» Крейфа и Борбала Зетени из Франции — история о том, как мужчины решили искать счастье подальше от женщин, но не тут то было;

Hard & Soft российского режиссёра Андрея Бахурина, анимационный фильм без картинки и музыки;

«Сдвиг» Mарии Сесилии Пуглеси из США и Ийюн Лиу из Испании — история о самопознании двух женщин;

«Зеркало ума» корейца Сенгкхи Ким, фильм о том, что происходит у женщины в голове;

«Грешницы» Геландо Инфузо из Бельгии, три истории трех разных женщин, живущих в разное время, но чувствующих одно и то же.

Программа третьей части объединит 12 фильмов, посвященных приключениям влюблённых. В неё вошли:

«Погружение» израильского режиссёра Роберта Морено, фильм о том, как герой чуть не утонул из-за воспоминаний, которыми перегружена его лодка;

«Следующая Станция — Танго» Адрианы Наварро из Испании, история любви контролера поезда и пассажирки;

«Дар» Джулио Пота из Чили, фильм о подарке, который остался даже после расставания;

«Храм Ширли» английского режиссёра Даниэлы Шерер, фильм о границах между детством и взрослой жизнью, которые размываются во время одной коктейльной вечеринки;

«Чувство Прикосновения» француза Джина-Чарльза Малоло, история влюблённых в друг друга, но очень разных героях.

Справка ИА REGNUM :

Фестиваль анимации «Мультивидение» проходит в Санкт-Петербурге с 2003 года, и на сегодняшний день является крупнейшим смотром анимационных работ со всего мира. XIII Фестиваль открылся в культурной столице России в конце октября прошлого года, на участие в конкурсной программе было прислано 1200 заявок из разных стран, около ста из них прошли в финал и демонстрировались на Фестивале. Гран-при «Мультивидения-2015» получил анимационный фильм российского режиссёра Константина Бронзита «Мы не можем жить без космоса». Сегодня картина находится в числе пяти номинантов на премию «Оскар».

Читайте также: Константин Бронзит: «Мы не можем жить без космоса»