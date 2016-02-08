Москва, 8 февраля, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Российские производители не подняли планку по объемам производства цветов за последний год, их суммарная доля продолжает колебаться от 8% до 15% в зависимости от периода, заявили корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля в компании Флорист.ру. По словам пресс-секретаря компании Талии Ахметовой, это связано с общим падением продаж цветов в стране, ростом курса валюты, уходом с рынка некоторых игроков.

Виктор Васнецов. Аленушка (этюд). 1881

По ее словам, основную долю «срезки», продающейся в России, сейчас занимают цветы из Голландии, но среди роз лидируют растения из Эквадора, Колумбии, Кении. Это обычно средние и низкие по стоимости некрупные цветы, но именно они сейчас особенно хорошо продаются в регионах, в первую очередь из-за их стоимости. В процентном соотношении эта часть несколько выросла за последний год, но все же не смогла полностью вытеснить европейские поставки, объем которых снизился несущественно — на 5%-10%. Цены на кенийские розы при этом менялись в течение года не сильно, их колебание составило 10%-20% в зависимости от сезона.

«К сожалению, роста объемов внутреннего производства цветов ожидать не приходится. До 90% посадочного материала привозится к нам из Нидерландов, оборудование, а также удобрения и прочие материалы, как правило, также закупаются в Голландии за евро, который все продолжает расти по отношению к рублю. Поэтому местные производители зависят от макроэкономических условий ничуть не меньше, значит, их цены также коррелируют с курсом валюты, как и цены поставщиков-импортеров. Причем если импортеры стараются держать цены для своих клиентов, то на ценах российских роз изменение курса валют сказывается практически моментально», — отметила Ахметова.

Если анализировать цены на цветы за последний год, то в целом никаких неожиданных изменений не произошло. Специфика цветочных продаж срезки состоит в продаже основной доли цветов в Россию на нидерландской бирже, где цены на одни и те же растения могут варьироваться практически каждый день до разницы в 2−2,5 раза относительно друг друга. Также на цены напрямую влияет курс валют, поскольку до 90% цветов ввозятся в РФ из зарубежья, то есть, покупаются за доллары и евро.

К сожалению, в таких условиях нестабильной экономики крайне сложно прогнозировать не только розничные цены, но и то, как будет меняться спрос в 2016. «При сохранении тенденции падения рубля относительно ведущих мировых валют, о стабильности розничных цен говорить не приходится», — добавила Ахметова.

Она напомнила, что близятся два самых «цветочных» праздника в России — День Святого Валентина (14 февраля) и Международный женский день (8 марта), накануне которых цены в закупке на аукционе и у производителей вырастут в разы из-за резкого спроса, некоторые особо востребованные цветы могут стать дороже в закупке в 3−4 раза. Поэтому в период праздников розничные цены вырастут неизменно — минимум в 1,5−2 раза. Это не новая тенденция, она повторяется из года в год и является характерной для рынка в целом.