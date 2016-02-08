Рига, 8 февраля, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Сегодня, 8 февраля, в Саласпилсе и Стопиньском крае (Латвия) начнутся учения Земессардзе. Об этом сообщает радио MIX FM 102,7.

Lvova Anastasiya Земессардзе

Как рассказали в Национальных вооруженных силах, с 8 по 11 февраля учения пройдут в Стопиньском крае на базе 19-го батальона тылового обеспечения Земессардзе, а 12 февраля — на территории Саласпилса запланировано выполнение практических заданий.

Участники учений будут одеты в боевую форму, вооружены штурмовыми винтовками, но без боеприпасов. К выполнению учебных заданий будут привлекаться одетые в гражданскую одежду солдаты из других воинских подразделений. В учениях будут заняты 17 участников, в том числе военнослужащие и земессарги из 3-го и 2-го округов Земессардзе и штаба Земессардзе, а также четверо американских солдат.

Задача учений заключается в том, чтобы участники освоили навыки управления гражданской информацией, научились оценивать гражданскую ситуацию, получили представление о роли военно-гражданского сотрудничества в ходе боевых операций в населенных местах, а также улучшили навыки проведения операций в условиях гибридной войны.

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