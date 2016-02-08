Лондон, 8 февраля, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Заместитель секретаря по вопросам финансирования терроризма в Министерстве финансов США Дэниэл Глейзер заявил 8 февраля, что террористическая группировка «Исламское Государство» вынуждена сократить вдвое плату боевикам из-за ударов западной коалиции во главе с США, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ

По его словам, удары авиации западной коалиции нанесли значительный ущерб способности группировки добывать, перерабатывать и транспортировать нефть с подконтрольной боевикам территории в Ираке и Сирии.

«Когда рассматриваешь те трудности, с которыми, как мы знаем, сталкивается группировка при перевозке, при добыче, я знаю, можно сказать, они больше не могут получать такую же прибыль, как раньше», — заявил Глейзер на конференции в Лондоне.

«ИГИЛ сократила почти на 50% жалование своим боевикам в Ракке», — добавил он.