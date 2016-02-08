Пекин, 8 февраля, 2016, 15:23 — ИА Регнум. Жители Китая в ночь на 8 февраля отмечают наступление Нового года по лунному календарю — года Обезьяны. Как пишут Вести.Ru, по обычаю китайцы в этот день запускают фейерверки, так как считается, что они отгоняют злых духов.

chinesedragondance.blogspot.com Празднование нового года в Китае

Согласно китайским традициям, Обезьяна считается покровителем семейных отношений, а значит, в 2016 году будет уместным отпраздновать свадьбу или запланировать пополнение в семье.

По восточным верованиям, элементом года будет огонь, а сама Обезьяна будет красного цвета. Годом Красной Обезьяны был 1956. Следующий такой год наступит через 60 лет.

Отметим, что первые несколько дней праздника жители Китая проводят в кругу родных и близких. Традиционное блюдо «восточного Нового года» в Поднебесной — пельмени, которые лепят всей семьей.

Жители Китая верят, что Лунный Новой год — лучший момент для примирения, время, когда необходимо забыть обиды и желать всем мира и счастья.

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