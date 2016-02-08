Москва, 8 февраля, 2016, 15:13 — ИА Регнум. На открытии торгов 8 февраля рубль торговался очень спокойно. Цены на нефть растут незначительно, несмотря на безрезультатные переговоры между Саудовской Аравией и Венесуэлой. Как считает руководитель департамента аналитики компании «Аналитика Онлайн» Глеб Задоя, «саудиты не пойдут ни на компромиссы, ни на какие-либо встречи. Рынок сам вымоет избыточное предложение с нефтяного рынка».

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«То, что число буровых установок в США за год сократилось почти в 2,5 раза наглядно это доказывает. Складывается ощущение, что предложение российских нефтяников встретиться и обсудить объемы добычи было ни чем иным как информационным «вбросом». Сейчас ни экономика, ни политика, ни данные по запасам или по установкам не способны повлиять на цены, — уверен Задоя.

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«Нефть ищет свое равновесное состояние. Где оно будет найдено — неизвестно. Известно одно — быстрого восстановления цен ждать не стоит, и волатильность может быть высокой. Что делать инвесторам? Подбирать доллары при попытках упасть к 72 — 74 рублям с целью сохранения сбережений», — полагает эксперт.

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Отметим, на этом фоне курс доллара замер вблизи 76 рублей 70 копеек, евро упал до 85 рублей 65 копеек, индекс ММВБ просел ниже 1780 пунктов, а цены североморской смеси Brent находятся в районе 34 долларов за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, мировые цены на нефть перешли к снижению на фоне неопределенных итогов встречи министров нефти Саудовской Аравии и Венесуэлы, а также заявлений Ирана. Об этом свидетельствуют данные торгов. Так, по данным Лондонской и Нью-Йоркской бирж на 8 февраля на 14.07 (мск), стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,89% — до 33,44 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 2,22% — до 30,21 доллара за баррель.