Барнаул, 8 февраля, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Законом Алтайского края еще не закреплена норма предоставления льгот на капитальный ремонт для инвалидов I и II групп, одиноких людей, достигших 70 лет и семей с детьми-инвалидами, — как того требует федеральное законодательство. Более того, в аппарате Алтайского краевого законодательного Собрания (АКЗС) корреспонденту ИА REGNUM не смогли подсказать даже примерную дату рассмотрения этого вопроса алтайскими парламентариями.

sib-guide.ru Алтайским инвалидам еще не предоставили льгот по взносам на капремонт

«Органы законодательной власти Алтайского края в настоящее время прорабатывают норму Закона, которая будет регулировать этот вопрос на территории края. Обращаем Ваше внимание, что в настоящее время законом Алтайского края, данная норма не закреплена. В связи с отсутствием закона Алтайского края, граждане обязаны продолжать уплачивать вышеуказанные взносы на прежних правовых основаниях», — разъясняет официальный сайт Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Регионального оператора Алтайского края.

Причиной, по которой в Алтайском крае тормозится введение федеральных льгот для инвалидов, названо некорректно посчитанное финансово-экономическое обоснование мер социальной поддержки. По этому вопросу на заседании специально созданных рабочих групп в АКЗС председатель комитета по правовой политике Андрей Осипов дал понять, что у региона нет подходящей базы данных льготников.

«Есть разные базы данных: у Пенсионного фонда, к примеру, есть сведения обо всех пенсионерах старше 70 и 80 лет, но в ней не указано, является ли этот человек одиноко проживающим, получает ли иные меры социальной поддержки (скажем, ветераны труда уже получают компенсацию 50%), является ли этот человек собственником жилого помещения», — такую точку зрения высказал депутат-«единоросс» Андрей Осипов 26 января 2016 года.

О сложностях с подсчетом количества инвалидов — собственников жилых помещений сообщил ИА REGNUM и депутат Александр Молотов.

«Если мы говорим о федеральных льготниках, к которым относятся инвалиды, то здесь от региональных депутатов мало что зависит. Есть федеральный закон и федеральные деньги: мы обязаны принять подзаконный акт, которым будут регламентировать порядок предоставления таких льгот. Это вопрос исполнительной власти: порядок мы утвердим, как только администрация Алтайского края с ним определится. Другое дело, что наша фракция — «Справедливая Россия» — выступила с законодательной инициативой о предоставлении льгот пенсионерам. И здесь у «Единой России» тоже возник вопрос в подсчете: сколько может реально понадобится средств из краевого бюджета для обеспечения жителей края такой мерой социальной поддержки», — пояснил «справедливоросс» Александр Молотов.

«Сделать это можно будет только после того, как мы сведем информационные базы Пенсионного фонда, управления социальной защиты, Росреестра и так далее. На основании полученной информации можно будет просчитать затраты», — заключил депутат Андрей Осипов.

Начальник пресс-службы Алтайского краевого законодательного собрания Анна Якушева считает, что о вступлении в силу краевого закона о льготах на капремонт для пожилых людей «вообще говорить пока рано».

«Потому что еще не известно, сколько средств потребуется на реализацию этого закона и где их взять, учитывая, что финансовый год уже начался и бюджет принят. Что касается льгот для инвалидов, то федеральное законодательство не обязало регионы этот закон принять, а дало право на установление такого вида компенсации. Как бы то ни было, в ближайшей повестке сессии АКЗС этих вопросов нет», — пояснила Анна Якушева.

Интересное мнение на этот счет ИА REGNUM высказал председатель правление в ТСЖ «Красноармейский, 53», политолог Константин Емешин.

«Федеральный закон — это лишь «рамочный» закон, который предоставил право регионам своими законами ввести эти льготы за счет региональных бюджетов. В краевом Законодательном Собрании справедливороссы инициировали принятие регионального закона, но как всегда руководство срочно приняло распоряжение о формировании рабочей группы по разработке законопроекта. Руководитель рабочей группы естественно единоросс — Андрей Осипов», — заключил Константин Емешин.

Данный закон политолог назвал «в основном фейковым».

«Студентам в Школе реальной политики я привожу его как образец чисто формального и пиаровского», — заявил политолог. По словам Константина Емешина, инвалиды и ветераны и без того имеют льготы, в том числе — и по капремонту.

«Поэтому не понятно к скольким людям можно применить эту льготу. А кроме этого, если человек не приватизировал квартиру, то и так за капремонт платит муниципалитет. Кроме этого, очень много ограничений — «одинокие», и прочее. Но сегодня ветераны и инвалиды не просто имеют льготы, но и они могут получать субсидии. Причем до сих пор в крае не удалось израсходовать все выделенные средства. Поэтому может оказаться, что этот закон не сработает — не окажется субъектов этих льгот», — считает политолог Константин Емешин.

Как председатель одного из ТСЖ, он привел пример: «посмотрел по своему дому, и этот закон никому ничего не даст. Ведь существующие льготы и субсидии и сегодня решают эту проблему».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 7 февраля, на дискуссионной площадке «Социальная политика», проводимой в рамках съезда «Единой России», было заявлено, что большинство регионов России до сих пор не приняло региональные законы, вступившие в силу с 1 января 2016 года.

Речь идет о ФЗ «О внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса РФ» и статью 17 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ». Согласно этим поправкам, гражданам, достигшим возраста 70 лет, предоставляется льгота в размере 50%, а гражданам, достигшим 80 лет — 100%. Также льгота до 50% предоставляется инвалидам I и II группы, детям-инвалидам и гражданам, имеющих детей-инвалидов.

Пока в Алтайском крае инвалиды вынуждены платить на общих основаниях, в Чувашии уже произошел неприятный юридический казус: в суд за неуплату взносов на капремонт подают даже на 80-летних стариков. В центре разбирательств в мировом суде Ленинского района Чебоксар оказалась 83-летняя одинокая старушка Евгения Ерофеева, которая за неуплату сборов в прошлом году получила судебный иск.

«В рамках данного дела мы шаг за шагом будем показывать и доказывать, что в принятой системе капремонта — сплошные противоречия и нарушения многих законов», — заявила заместитель председателя республиканской общественной организации «Союз собственников жилья» Тамара Манаева.