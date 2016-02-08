Пекин, 8 февраля, 2016, 15:03 — ИА Регнум.



gzw.songjiang.gov.cn Очистка водоема в КНР

8 февраля Министерство водного хозяйства Китая опубликовало данные, согласно которым правительство КНР с 2011 г. по 2015 г. потратило более 2 трлн юаней ($304 млрд) на сохранение водных ресурсов.

Средства были потрачены на борьбу с засухой, развитие гидроэнергетики, орошение сельскохозяйственных угодий, решение проблемы питьевой воды в ряде регионов Китая и очистку водоемов от загрязнения.

Заместитель министра водного хозяйства КНР Цзяо Юн сообщил, что за прошедшие 5 лет правительство Китая приняло ряд мер по сокращению загрязнения естественных водоемов сточными водами промышленных предприятий, пишет «Чжунго жибао».

В 2016—2020 гг. будет продолжена кампания по борьбе с предприятиями, загрязняющими окружающую среду.

Цзяо Юн подчеркнул, что правительство КНР создаст все условия для частного инвестирования в крупные проекты по развитию водного хозяйства Китая.