Ярославль, 8 февраля, 2016, 14:50 — ИА Регнум. 6 февраля в Ярославле на площади Юности в очередной раз протестовали представители и сторонники КПРФ. Собравшиеся на митинг выступали против повышения стоимости проезда, роста тарифов ЖКХ и реорганизации спортивных школ. Также на митинге присутствовали представители обманутых дольщиков.

Евгений Шувалов ИА REGNUM Митинг КПРФ в Ярославле

Открыл и вел митинг лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев, выступали депутаты Ярославской областной думы Александр Лейкин, Эльхан Мардалиев, Елена Кузнецова, ярославцы Александр Солдатов, Наталья Бобрякова, Нелли Цапурина и другие участники акции протеста.

«Областные власти полностью провалили программу капремонта в 2015 году. Это как надо было планировать работы, чтобы многоквартирные дома в осень и зиму вошли без крыш? И опять все это делается на наши с вами деньги. Почти никто не привлечен за это безобразие к ответственности! Софинансирование со стороны государства на 2016 год равно нулю! И чтобы узаконить отмену софинансирования, ярославцев стали загонять на спецсчета. А ОДН? Каждый многоквартирный дом обслуживается управляющей компанией и за потери в общедомовых сетях с ресурсоснабжающими организациями должна расплачиваться именно она. Иначе за что она получает немалые деньги с жильцов? Предлагаю от имени митинга потребовать приравнять попытки ресурсоснабжающих организаций взимать ОДН с физических лиц к мошенничеству в крупном размере. И чтоб была соответствующая статья», — заявил с трибуны депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.

Выступающие вспомнили и о ещё одной инициативе депутатов-единороссов в региональном парламенте. Предлагаемыми поправками в регламент работы Ярославской областной думы предлагается ограничить кол-во вопросов, задаваемых депутатами при обсуждении, а прения по поправкам запретить вообще! Такой подход к работе законодательного собрания ярославские коммунисты назвали «шедевром демократии по-единороссовски».

По итогам митинга была принята резолюция, содержащая в себе требование отставки правительства РФ, отставки губернатора Ярославской области Сергея Ястребова, принятия закона о «детях войны», требование смены социально-экономического курса в стране и регионе.