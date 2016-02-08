Москва, 8 февраля, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Полузащитник футбольного клуба «Кубань» Лоренсо Мельгарехо окончательно согласовал условия своего перехода в московский «Спартак», сообщает «Чемпионат».

rusfootball.info Лоренсо Мельгарехо

Сейчас 25-летний парагваец находится в офисе московского клуба и оформляет необходимые документы. Он уже прошел медкомиссию. Сразу после этого вылетит в Марбелью, где команда Аленичева находится на сборах.

«Спартак» будет платить Лоренсо Мельгарехо 1,6 млн евро в год. Контракт рассчитан на 3,5 года.

В 16 последних матчах РФПЛ Мельгарехо забил 8 голов и ассистировал еще в двух.