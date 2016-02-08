Кострома, 8 февраля, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Восьмой областной фестиваль-конкурс ледовых и снежных скульптур, проходивший в течение трех дней в Костроме, завершился 6 февраля награждением победителей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, темой конкурса стал Год российского кино.

Пресс-служба губернатора Костромской области

В мастерстве соревновались мастера из 26 районов области, для которых привезли 110 кубов льда и 430 кубов снега. Скульпторы изображали героев отечественной мультипликации и кино: мультфильмов «Ну, погоди!», «Тайна третьей планеты», «Котенок Гав», «Бременские музыканты», «Падал прошлогодний снег», кинофильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Жестокий романс».

Обладателем гран-при стала команда районного центра досуга из Макарьева с ледовой композицией «Кино, кино, кино!» она была посвящена Костроме, где было снято более 50 картин. В номинации «Снежная скульптура» лауреатом первой степени стала работа команды Волгореченской детской художественной школы «Любимые герои кино», в номинации «Ледовая скульптура» — семейная команда отдела культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Судиславского района с композицией «Конёк-Горбунок». Самой креативной признана молодежная команда школы №29 города Костромы, а приз «За сохранение народных традиций» достался команде отдела культуры, туризма спорта и молодежной политики администрации Сусанинского района.

При этом «волшебство» закончилось практически сразу, как только были награждены победители. Костромичи в соцсетях обсуждают, что, как только от скульптур ушла охрана, самые приличные на вид горожане стали настоящими вандалами: ради фотографий они взбирались на экспонаты, которые, разумеется, ломались. В итоге поделки, на которые у скульпторов ушло несколько дней, лишились многих деталей. Меньше дня понадобилось, чтобы ледяные изваяния потеряли свой первоначальный нарядный вид. Теперь сами жители Костромы просят организаторов в следующем году не убирать охрану от скульптур, чтобы любители эффектных селфи не мешали остальным наслаждаться видом ледяных скульптур.