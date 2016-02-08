Сочи, Краснодарский край, 8 февраля, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Россия и Бахрейн продолжают создавать механизмы, требующиеся для расширения взаимодействия. Об этом 8 февраля в ходе встречи с королём Бахрейна Хамадом бен Исой аль-Халифой заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Несмотря на создавшуюся непростую ситуацию в экономике, мы продолжаем создавать необходимые для расширения нашего взаимодействия механизмы», — сказал Путин.

Напомним, Владимир Путин находится в Сочи, где проводит переговоры с королём Бахрейна Хамадом бен Исой аль-Халифой. Бахрейнский король находится в России с рабочим визитом.