Париж, 8 февраля, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Автомобилестроительная компания Ford отказалась от участия в Международной автомобильной выставке в Париже, стартующей 1 октября 2016 года.

home4cars.com Ford

Представители компании сообщили Automotive News, что представлять свои новинки они намерены в подходящее для компании время, а не подстраиваясь под даты общих выставок.

Не исключено, что такое решение компании связано с тем, что в этом году Ford не располагает достойной новинкой и поэтому не считает нужным расходовать финансы на право участия в выставке.

Подобное явление не уникально. Известно много аналогичных случаев отказа производителей от участия в международных выставках.

Международная автомобильная выставка в Париже проходит каждые два года. В 2014 году выставку в столице Франции посетили порядка 1,2 млн человек. Ford тогда с успехом представил новое поколение минивэна S-Max.