Санкт-Петербург, 8 февраля, 2016, 19:45 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге начались празднования китайского Нового года, традиционно отмечаемого во многих странах мира на второе новолуние после зимнего солнцестояния. В 2016 году эта дата пришлась на 8 февраля. Для петербуржцев и гостей города подготовлена насыщенная двухнедельная программа, включающая лекции об истории и искусстве Китая, концерты, кинопоказы, выступление монахов Шаолиня и многое другое. Откроет праздник Фестиваль «Неделя китайского кино» в Санкт-Петербургском киноцентре «Родина».

Постер к фильму «Когда в пекинской семье живет гувернантка». Реж. Чэнь Ган. 2014. Китай

Как сообщили в пресс-службе кинотеатра, в программу вошли 7 самых знаковых фильмов, снятых в Китае за последние несколько лет. Все картины получили награды на международных фестивалях и были высоко оценены критиками кино. Некоторые из них в России будут показаны впервые.

Фильмом открытия станет мелодрама Чэнь Гана«Когда в пекинской семье живет гувернантка», картина о студентке из Колумбии, приехавшей в столицу Китая по обмену и ставшей гувернанткой для 5-летней девочки. В своей картине Чэнь Гана в лёгкой форме рассуждает о проблемах современной жизни, которые нельзя решить переездом: наоборот, убегая от жизни на другой конец света, можно лишиться чего-то очень важного. Фильм уже демонстрировался на Фестивале китайского кино в Новосибирске в октябре 2014 года и получил высокие оценки критиков кино. В картине задействованы звезды китайского кинематографа — Сюй Фань, Чэнь Цзяньбинь, Сунь Хунлэй и Го Тао.

В программе «Недели китайского кино»:

драма «Великий мастер» Вонга Кар-Вая , лауреат семи призов Азиатской киноакадемии в 2014 году, в том числе как «Лучший фильм»;

, лауреат семи призов Азиатской киноакадемии в 2014 году, в том числе как «Лучший фильм»; комедия «В поисках мистера Совершенство» Сюэ Сяолу, фильм стал самой успешной по кассовым сборам любовной историей в 2013 году;

фильм стал самой успешной по кассовым сборам любовной историей в 2013 году; драма «Массаж вслепую» Лоу Е , получившая «Серебряного медведя» за «выдающиеся художественные достижения» на 64-м Берлинском кинофестивале и ставшая «Лучшим фильмом» 2015 года по оценкам Азиатской киноакадемии;

, получившая «Серебряного медведя» за «выдающиеся художественные достижения» на 64-м Берлинском кинофестивале и ставшая «Лучшим фильмом» 2015 года по оценкам Азиатской киноакадемии; триллер «Пойманные в сеть» Чэнь Кайгэ , был выдвинут Китаем на соискание премии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке в 2013 году.

Праздновать китайский Новый год будут повсюду в Санкт-Петербурге. В Государственном музее театрального и музыкального искусства пройдёт художественная выставка «Сны о Китае», а также серия мастер-классов по каллиграфии, вырезанию из бумаги, «Китайскому театру теней» и другим видам искусства. Центральная Городская Детская библиотека имени Пушкина откроет цикл лекций по истории страны, в театре «Мюзик-холл» состоится концерт «Веселый праздник весны» с выступлением монахов Шаолиня, а в некоторых школах города пройдут спортивные мастер-классы по ушу и шахматам Вэйци (Го).

Справка ИА REGNUM :

В дословном переводе китайский Новый год означает «Праздник весны», Чунь цзе, потому что приходится по срокам на второе новолуние после зимнего солнцестояния — период между 12 января и 19 февраля. Для китайцев праздник является самым важным в году и отмечается ежегодно уже более двух тысяч лет. По традиции в канун Нового года люди бодрствуют всю ночь, наклеивают на дверях красные надписи, запускают хлопушки, «оберегая» таким образом город от древнего чудовища «Нянь».

По легенде в древнем Китае Нянь жил в пучине моря 12 месяцев и только в канун Нового года вылезал из воды, чтобы опустошить близлежащие деревни. Местные крестьяне ежегодно покидали села вместе с семьями, прячась от чудища в глубине гор. Но однажды один неизвестный старик остался в деревне, выкрасил двери дома в красный цвет и встретил монстра хлопушками и шумным смехом. Нянь не посмел войти в деревню, а жители с тех пор узнали, как защитить свои дома от чудовища.

Сегодня Праздник весны в Китае сопровождается шумными народными гуляньями и ярмарками, где исполняют танцы льва и драконов, хороводы «сухопутных лодок», номера на ходулях. Новогодние празднества заканчиваются после праздника Фонарей, на пятнадцатый день первого месяца по лунному календарю.