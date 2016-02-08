Саратов, 8 февраля, 2016, 13:40 — ИА Регнум. В Саратове на Кумысной поляне прошел спортивный праздник «Саратовская лыжня-2016», посвященный 80-тилетию Саратовской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Саратовская лыжня-2016»

«Саратовская лыжня» является отборочным этапом областной гонки «Лыжни России», которая пройдет через неделю в райцентре Базарный Карабулак. В рамках соревнований состоялось несколько забегов. Массовый на 5 км, а также забег для VIP-персон и представителей СМИ на дистанции 2016 метров.

В итоге среди представителей областных и городских органов власти среди мужчин пьедестал почета разделили Игорь Качев (1 место), Валерий Васильев (2 место) и Юрий Дынкин (3 место). Из женщин лучше всего показали себя Марианна Моршнева (1 место), Ольга Лаврентьева (2 место) и Лариса Городецкая (3 место). Сити-менеджер Саратова Валерий Сараев в своем выступлении подчеркнул, что «развитие массового спорта в городе — одна из главных задач, которую ставит перед собой городская власть».