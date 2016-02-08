Пекин, 8 февраля, 2016, 13:38 — ИА Регнум. В сети появились новые фотографии серийного внедорожника Beijing Auto BJ40L, замеченного на дорогах Пекина. Официальная презентация 5-дверной версии Beijing Auto BJ40 состоится на Международном пекинском автосалоне в апреле 2016 г.

auto.163.com Beijing Auto BJ40L

Судя по тому, что замеченный внедорожник покрыт слоем дорожной пыли, в настоящий момент завершаются дорожные испытания новинки от Beijing Auto. Дизайн удлиненной версии Beijing Auto BJ40L остался прежним. Beijing Auto BJ40L длиннее Beijing Auto BJ40 на 40 см. Производитель не раскрывает подробные характеристики своего внедорожника, пишет «Тайпин цичэ».

Автолюбители из КНР полагают, что автомобиль будет оснащаться бензиновым двигателем, мощность которого составит 143 л.с. Однако, активно обсуждается возможность оснащения Beijing Auto BJ40L новыми 2-литровыми двигателями от Saab, мощность которых превышает 200 л.с. Ожидается, что внедорожник будет поставляться как с автоматической, так и с механической коробкой переключения передач.