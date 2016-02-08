Москва, 8 февраля, 2016, 13:10 — ИА Регнум. В Кремле надеются, что встреча Патриарха Кирилла и Папы Римского пройдёт успешно. Об этом 8 февраля журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Кирилл

«Это обоюдный шаг навстречу и, конечно, как и все, мы рассчитываем на то, что эта встреча пройдет успешно», — сказал Песков.

По его словам, российское руководство высоко оценивает готовность лидеров РПЦ и РКЦ «провести такую встречу».

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Напомним, встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском состоится 12 февраля на Кубе, в аэропорту Гаваны. Главной темой обсуждения станут гонения на христиан. По итогам переговоров планируется подписание совместной декларации.

Стоит отметить, что встреча патриарха и понтифика станет первой в истории между двумя церквями.