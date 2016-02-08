Москва, 8 февраля, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Законопроект о введении налога на газированную воду с повышенным содержанием сахара и на картофельные чипсы внес в Госдуму депутат Олег Михеев («Справедливая Россия»), передает корреспондент 8 февраля. Так, акциз на чипсы (за сто граммов продукции) составит максимум 13 рублей, акциз на газировку (1 литр) — максимум 16 рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

При этом предусматриваются отдельные характеристики газированных напитков и картофельных чипсов, превышение которых приведет к взиманию дополнительного налога. По характеристикам это коснется прежде всего зарубежных производителей газированной воды (Coca-Cola, Pepsi), но не российских из-за несколько пониженного содержания сахара в российских напитках («Байкал»), указал парламентарий.

Предлагаемые ставки акциза меньше аналогичных, принятых в европейских государствах, отмечает он.

«При этом опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что введение акциза на вредную пищу не привело к банкротству предпринимателей, но, напротив, положительным образом сказалось на здоровье населения и принесло доход в бюджет», — подчеркнул Михеев.

Первой страной Европы, которая решила ввести налог на вредную пищу, стала Дания, которая установила обложение дополнительным налогом в 2,15 евро каждый килограмм масла, жирного мяса, пиццы и другой пищи быстрого приготовления, полуфабрикатов высокой степени готовности. Венгрия установила так называемый «налог на чипсы».